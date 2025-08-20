"Какой идиот заплатит 22 евро за бутылку воды?" Ресторан в Англии представил карту воды вместо винной - с особым сомелье
Ресторан La Popote в Чешире (Великобритания) представил уникальное меню, состоящее исключительно из бутылочной воды с ценами до £19 (22 евро), вызвав бурные обсуждения о ценности и доступности такого предложения.
Со-владелец La Popote Джозеф Роллинс объединился с одним из всего лишь пяти британских сомелье по воде, Дораном Биндером, чтобы создать уникальный ассортимент. La Popote — это изысканный французский ресторан, расположенный в Чешире.
Он сказал: «Мы просто хотели предложить что-то необычное, а Доран без ума от воды... вода — это не просто вода». Он добавил, что решение было принято из-за возросшего интереса, объясняя: «Если бы за этим стояла какая-то негативная причина, мы бы этого не сделали».
Он также отметил: «Цены варьируются, чтобы люди могли попробовать что-то новое». Стоимость начинается от £5 (6 евро) за воду Crag Spring, разработанную самим Биндером, и достигает £19 за бутылку португальской газированной воды The Palace of Vidago, сообщает Sky.
В новом посте ресторан представил свое эксклюзивное меню, посвященное воде.
Многие читатели высказались о нелепости сервиса бутылочной воды, один из них, по имени Мел, написал: «Какой идиот заплатит £19 (22 евро) за бутылку воды?
«Смейтесь и насмехайтесь, но найдутся несколько "хипстеров", достаточно глупых, чтобы это сделать! Манипуляция безмозглыми богатыми? Похоже именно так», - пишет комментатор.
Напротив, JoH написал: «Как человек, не употребляющий алкоголь, мне надоедает, что в ресторанах всегда предлагают алкогольное меню, как будто это само собой разумеется. Заказывая безалкогольный напиток или воду, часто приходится смотреть детское меню или вообще без меню. Я приветствую появление меню с водой».
Бетан заявила: «Какой ужасный мир, в котором одни страны страдают от отсутствия чистой воды, а другие импортируют бутылки воды из-за границы, чтобы безумно богатые могли тратить на это деньги».
Третий пользователь под ником GrayUK отметил: «Если вы можете заплатить £19 за бутылку воды, пожалуйста, пожертвуйте хотя бы такую же сумму организации Water Aid».