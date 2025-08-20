Многим из приезжающих в Латвию придется подавать особую декларацию. Новый порядок вступает в силу совсем скоро
Ряду иностранцев перед въездом в Латвию потребуется заполнить специальную декларацию. Это предусмотрено утверждёнными правительством правилами об информационной системе предотвращения угроз национальной безопасности.
Ранее Сейм принял поправки к Закону об иммиграции, которые вступят в силу 1 сентября. Они предусматривают, что иностранный гражданин — из любой страны, кроме государств ЕС, НАТО, ОЭСР, ЕЭЗ, Швейцарии или Бразилии, — у которого нет выданной Латвией визы или вида на жительство, обязан за 48 часов до въезда в Латвию подать в информационную систему предотвращения угроз национальной безопасности ряд сведений.
В систему необходимо включить данные о цели въезда, планируемом сроке и месте пребывания, маршруте поездки, а также контактную информацию. Кроме того, требуется указать сведения о занятии самим иностранцем или его родственником выборных должностей, участии в выборах, наличии или прошлом статусе государственного или муниципального должностного лица, службе в вооружённых силах, спецслужбах, пограничной охране, таможне или в органах внутренних дел, юстиции либо иностранных дел (включая дипломатическую службу).
Согласно правилам, граждане упомянутых в Законе об иммиграции стран, обязанные предоставлять сведения, должны заполнить декларацию в электронном виде на сайте eta.gov.lv и подтвердить её подачу. После подтверждения подачи декларации иностранцем формируется соответствующее подтверждение, которое направляется на указанную им электронную почту ровно через 48 часов после внесения данных.
Доступ к информации о въезжающих в страну иностранцах будет предоставлен Государственной полиции и Государственной пограничной охране. Данные получат и службы государственной безопасности.
Сведения, внесённые в систему, будут храниться в течение двух лет после окончания пребывания иностранца в Латвии.
На этом новшества относительно пересечения латвийских границ не заканчиваются. ЕС утвердил запуск Системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES) — цифровой платформы, которая заменит штампы в паспортах для граждан третьих стран при въезде в Шенгенскую зону. Систему начнут поэтапно внедрять с октября 2025 года.