Многим из приезжающих в Латвию придется подавать особую декларацию. Новый порядок вступает в силу совсем скоро

В систему необходимо включить данные о цели въезда, планируемом сроке и месте пребывания, маршруте поездки, а также контактную информацию. Кроме того, требуется указать сведения о занятии самим иностранцем или его родственником выборных должностей, участии в выборах, наличии или прошлом статусе государственного или муниципального должностного лица, службе в вооружённых силах, спецслужбах, пограничной охране, таможне или в органах внутренних дел, юстиции либо иностранных дел (включая дипломатическую службу).