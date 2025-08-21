"Убирайтесь домой!" Популярный у жителей Латвии испанский город заявил, что он "ненавидит туристов"

Заместитель мэра города Жорди Вальс заявил: «Мы считаем, что нужно принять несколько мер, чтобы улучшить ситуацию с жильем. Во-первых — строить новое жилье, затем выделять больше земли, стимулировать частный сектор инвестировать в социальное и доступное жилье. И еще одна мера — это запрет туристических апартаментов. Туристы в городе желанны, но они должны понимать, что мы обязаны управлять этой ситуацией. А единственный способ контролировать туризм — это контролировать предложение, потому что, вероятно, спрос неостановим».