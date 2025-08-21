"Убирайтесь домой!" Популярный у жителей Латвии испанский город заявил, что он "ненавидит туристов"
Испания — одна из многих стран Европы, страдающих от чрезмерного наплыва туристов, последствия чего напрямую влияют на образ жизни местных жителей. Ситуация стала настолько острой, что во многих самых популярных направлениях страны местные жители делают все возможное, чтобы ясно дать понять: туристов больше не рады видеть в их сообществах.
Надписи с текстом «туристы, убирайтесь домой!» появились на стенах Барселоны — их делают местные жители, уставшие от огромных толп отдыхающих, заполняющих их кварталы.
В прошлом году Испания приняла рекордные 94 миллиона туристов и остается второй по посещаемости страной мира. Однако столь большой поток путешественников привел к жилищному кризису по всей стране: местным жителям становится все труднее позволить себе жилье, и они вынуждены покидать свои дома.
В Барселоне, одном из самых любимых туристами городов страны, жители даже начали использовать водяные пистолеты, чтобы обрызгивать туристов — в качестве протеста против чрезмерного туризма.
Ева Виласека, жительница района рядом с парком Гуэль — одной из главных достопримечательностей Барселоны, — говорит, что люди устали от огромных толп туристов.
«Ощущение, что ты постоянно находишься в месте, переполненном туристами, — это удушающе и вызывает стресс. Это в итоге порождает злость, раздражение и своего рода внутреннюю ненависть к туристам», - заявила она ABC Net.
Мать-одиночка боится, что ей придется «полностью уехать из Барселоны», так как в следующем году нужно будет продлевать аренду, а она опасается, что арендная плата вырастет.
Муниципалитет Барселоны представил план, согласно которому к 2028 году будет полностью запрещена сдача в краткосрочную аренду туристических апартаментов. Предполагается, что в результате около 10 000 квартир снова станут доступны для местных жителей.
Заместитель мэра города Жорди Вальс заявил: «Мы считаем, что нужно принять несколько мер, чтобы улучшить ситуацию с жильем. Во-первых — строить новое жилье, затем выделять больше земли, стимулировать частный сектор инвестировать в социальное и доступное жилье. И еще одна мера — это запрет туристических апартаментов. Туристы в городе желанны, но они должны понимать, что мы обязаны управлять этой ситуацией. А единственный способ контролировать туризм — это контролировать предложение, потому что, вероятно, спрос неостановим».
Что ж, придется выбирать для путешествий другие направления. Их достаточно. Например, как недавно писал Otkrito.lv, самая посещаемая страна мира приезжим только рада.