Что нельзя делать в Страстную пятницу: запреты, традиции и смысл дня
Страстная пятница — один из самых скорбных и значимых дней в христианском календаре. Это день воспоминания о распятии Иисуса Христа, день тишины, молитвы и глубокого внутреннего очищения. В 2025 году Страстная пятница приходится на 18 апреля. Верующие стараются провести этот день благоговейно, соблюдая особые правила и ограничения. Ниже — о том, что нельзя делать в этот день и почему.
Нельзя веселиться и устраивать шумные мероприятия
Страстная пятница — день траура. В храмах звучат покаянные песнопения, совершается вынос Плащаницы — символа погребенного Христа. Поэтому любые развлечения, громкая музыка, шутки, вечеринки считаются крайне неуместными. Даже в домашней обстановке рекомендуется сохранять тишину и сосредоточенность.
Запрещена любая тяжелая физическая работа
Согласно церковной традиции, в Страстную пятницу не работают в поле, не занимаются ремонтом, строительством и не делают уборку. Это не день суеты — его следует посвятить молитве, раздумьям о жертве Христа и смысле своей жизни.
Нельзя есть мясо, молочные продукты и рыбу
Пятница Страстной седмицы — день строгого поста. Многие верующие полностью отказываются от пищи до выноса Плащаницы, а затем вкушают только хлеб и воду. Церковь призывает к особенно строгому воздержанию: нельзя употреблять мясные и молочные продукты, яйца, рыбу и алкоголь.
Не проводят таинств венчания и крещения
Церковь не совершает Таинства Брака в этот день. Крещения совершаются только в крайних случаях (например, при угрозе жизни), поскольку это день траура, а не праздника. Все внимание сосредоточено на событиях Голгофы.
Не рекомендуется начинать новые дела
Страстная пятница — не время начинаний. Не следует в этот день подписывать важные документы, делать крупные покупки, открывать бизнес, вступать в споры. Всё это может быть омрачено духом скорби и рассеянности.
Не следует ссориться и осуждать других
День страданий Христа — повод задуматься о прощении, милосердии и любви. Поэтому в этот день особенно важно избегать злости, конфликтов, грубости и сплетен. Лучше молчать, чем сказать что-то обидное или ненужное.
Не стоит заниматься магией, гаданиями и суевериями
Хотя в народной культуре существует множество примет, церковь осуждает обращения к оккультным практикам. Особенно кощунственно использовать день распятия Христа для ритуалов, связанных с магией или предсказаниями.
Как правильно провести Страстную пятницу?
- Посетить богослужение и поклониться Плащанице
- Читать Евангелие и молитвы
- Уединиться, подумать о своей жизни, покаянии
- Помочь ближнему, проявить сострадание
- Воздержаться от всего лишнего — в пище, словах и делах
Страстная пятница — это не просто траур, а день глубинного духовного сосредоточения. Через боль и скорбь Христос открыл путь к воскресению. И если прожить эту пятницу с сердцем, наполненным тишиной и верой, она непременно принесёт свет в душу.