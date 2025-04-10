Опасно выбрасывать медикаменты в бытовые отходы! Как правильно сдавать непригодные лекарства?

Ответственность граждан за безопасную переработку неиспользованных лекарств продолжает расти, и за последние пять лет объем сданных в Apotheka медикаментов вырос на 58%. В прошлом году активнее всего непригодные медикаменты сдавали жители Риги, Кекавы, Марупе, Вентспилса, Кулдиги и Юрмалы. "Заметно растет ответственность жителей по отношению к своему здоровью и окружающей среде, и клиенты все чаще интересуются возможностью сдать непригодные медикаменты. Аптеки принимают лекарства с истекшим сроком годности, лекарства неизвестного назначения по причине утерянной инструкции по применению, с неразборчивым названием, неправильно хранившиеся, изменившие внешний вид, запах или вкус лекарства, с поврежденной упаковкой. Призываем не реже двух раз в год проверять домашнюю аптечку и убеждаться, что все медикаменты остаются пригодными к использованию. Если обнаружите, что часть медикаментов уже имеет истекший срок годности или иным образом испорчена, поинтересуйтесь возможностью сдать их в ближайшую аптеку. Напоминаю, что использование лекарств после истечения срока годности может быть неэффективным, а в некоторых случаях даже опасным для здоровья", - говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.