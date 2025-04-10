Опасно выбрасывать медикаменты в бытовые отходы! Как правильно сдавать непригодные лекарства?
В прошлом году объем непригодных медикаментов, сданных в аптеки Apotheka, продолжил расти, и в 2024 году достиг 7434 кг, что на 621 кг или 9 % больше, чем годом ранее, свидетельствует обобщенная информация аптечной сети. Это - положительная тенденция, поскольку просроченные медикаменты являются опасными отходами, которые необходимо специально перерабатывать, чтобы не причинить вред людям и окружающей среде.
Ответственность граждан за безопасную переработку неиспользованных лекарств продолжает расти, и за последние пять лет объем сданных в Apotheka медикаментов вырос на 58%. В прошлом году активнее всего непригодные медикаменты сдавали жители Риги, Кекавы, Марупе, Вентспилса, Кулдиги и Юрмалы. "Заметно растет ответственность жителей по отношению к своему здоровью и окружающей среде, и клиенты все чаще интересуются возможностью сдать непригодные медикаменты. Аптеки принимают лекарства с истекшим сроком годности, лекарства неизвестного назначения по причине утерянной инструкции по применению, с неразборчивым названием, неправильно хранившиеся, изменившие внешний вид, запах или вкус лекарства, с поврежденной упаковкой. Призываем не реже двух раз в год проверять домашнюю аптечку и убеждаться, что все медикаменты остаются пригодными к использованию. Если обнаружите, что часть медикаментов уже имеет истекший срок годности или иным образом испорчена, поинтересуйтесь возможностью сдать их в ближайшую аптеку. Напоминаю, что использование лекарств после истечения срока годности может быть неэффективным, а в некоторых случаях даже опасным для здоровья", - говорит сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.
Она также отмечает, что в аптеках также можно сдать использованные датчики Dexcom, используемые для контроля уровня глюкозы в крови, однако вместе с непригодными медикаментами запрещается сдавать использованные иглы и шприцы.
Непригодные медикаменты следует сдавать в аптеки по нескольким причинам. Опасно выбрасывать медикаменты в бытовые отходы, поскольку они могут попасть в руки детей или быть съедены птицами или животными, вызывая отравление. Гормональные вещества могут влиять на репродуктивную систему рыб и других водных организмов, а антибиотики, попадая в окружающую среду, могут способствовать развитию резистентности к антибиотикам, что угрожает здоровью человека и животных. Также не рекомендуется сливать медикаменты в канализацию, поскольку они могут попасть в грунтовые воды, реки и озера. Очистные сооружения не всегда способны полностью очистить воду от фармацевтических соединений, поэтому вредные вещества также могут попадать в питьевую воду. Также нежелательно длительное хранение непригодных медикаментов дома, поскольку многие фармацевтические препараты содержат химические вещества, которые при неправильном распаде могут выделять токсичные соединения. В свою очередь, сжигание медикаментов в печи может привести к образованию опасных выбросов. Чтобы предотвратить эти проблемы, медикаменты важно утилизировать безопасным и экологически безопасным способом.
Как правильно сдавать непригодные медикаменты?
Непригодные медикаменты - таблетки, капсулы, ампулы, сиропы, мази, порошки, пищевые добавки и т. д. - можно бесплатно сдать для утилизации во всех аптеках Apotheka.
- Перед cдачей извлеките медикаменты из упаковок - фармацевтических упаковок. Медикаменты не следует извлекать из блистеров. Тщательно закрутите крышки на флаконах и пробирках.
- Все непригодные медикаменты положите в пакет и передайте фармацевту или поместите в специальную коробку, предусмотренную для непригодных медикаментов.
- Если среди сдаваемых медикаментов находится ртутный термометр, его следует сдать отдельно. Чтобы предотвратить повреждение во время транспортировки, поместите термометр в пластиковую бутылку или контейнер.