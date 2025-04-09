Готовимся к Пасхе: как украсить стол и подготовить дом к праздникам

Начните сервировку стола с однотонной или нейтральной скатерти - это облегчит создание гармоничного образа. Для контраста сверху можно добавить более яркую или фактурную дорожку. Дизайнеры интерьеров советуют сначала оценить, что уже есть дома: можно дать вторую жизнь старому текстилю, например, использовать ткань от штор или другие отрезы. Натуральные материалы, такие как лен и хлопок, идеально подойдут для скатертей и салфеток, создавая цельный образ. "Выбирая посуду, учитывайте блюда и напитки, которые планируете подать. Тарелки и бокалы часто являются самой затратной частью сервировки, поэтому вместо того, чтобы заменять весь комплект, лучше сосредоточиться на декоре и добавить лишь один эффектный элемент. Например, ярко-желтые пиалы станут свежим праздничным акцентом. Важно сохранять простую цветовую палитру - слишком много оттенков могут выглядеть хаотично, поэтому стоит ограничиться максимум четырьмя цветами. Сочетание ярких тонов с классической белой посудой создаст сбалансированный образ. Весенние оттенки - розовый, белый, желтый и зеленый - отлично будут выглядит на пасхальном столе. Можно даже сочетать темную и светлую посуду: простые узоры или однотонные варианты прекрасно дополняют друг друга", - советует дизайнер интерьеров.