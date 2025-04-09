Готовимся к Пасхе: как украсить стол и подготовить дом к праздникам
Приближается Пасха, но точно нет никакой необходимости тратить много денег на новый декор, чтобы создать эффектный праздничный стол. Немного творческого подхода - и помощью всего нескольких новых деталей в сочетании с уже имеющимися предметами все можно преобразить. Некоторый текстиль можно использовать как праздничную скатерть и салфетки, а посуду - сочетать в необычных комбинациях для создания уникального образа. Дизайнер интерьеров советует сосредоточиться на акцентных элементах, таких как центральное украшение стола, сервировка и текстиль, чтобы добавить свежих праздничных нот.
Создайте праздничный элемент на столе с натуральными материалами
Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус советует сделать центральное украшение главным элементом пасхального стола, дополнив его природными и праздничными деталями. "Украсьте середину стола, разместив ряд стеклянных клошей или разноцветных пиал разного размера. Выбранную посуду можно наполнить мхом, или искусственными цветами, уже окрашенными яйцами или даже угощениями, например, шоколадными яйцами или фигурками зайцев. Вместо стеклянных клошей и пиал можно использовать желтую вазу, которая объединит цветовую гамму. Чтобы добавить композиции объема, по краям стола можно разместить горшки с нарциссами или графины с водой, создавая игру высоты и пространства".
Для гармоничного образа дизайнер советует поставить праздничные украшения и в другие зоны дома, например, разместить аналогичное украшение на полках или журнальном столике. "Главное - выбрать один основной декоративный элемент, олицетворяющий Пасху. Например, можно создать желтую цветовую тему, используя нарциссы, яркие бумажные салфетки, желтые пиалы, шоколадные конфеты и декоративные венки. Такие детали помогут создать единую атмосферу, не перегружая пространство", - рекомендует дизайнер интерьеров IKEA.
Простые цветовые решения: сочетайте до четырех оттенков
Начните сервировку стола с однотонной или нейтральной скатерти - это облегчит создание гармоничного образа. Для контраста сверху можно добавить более яркую или фактурную дорожку. Дизайнеры интерьеров советуют сначала оценить, что уже есть дома: можно дать вторую жизнь старому текстилю, например, использовать ткань от штор или другие отрезы. Натуральные материалы, такие как лен и хлопок, идеально подойдут для скатертей и салфеток, создавая цельный образ. "Выбирая посуду, учитывайте блюда и напитки, которые планируете подать. Тарелки и бокалы часто являются самой затратной частью сервировки, поэтому вместо того, чтобы заменять весь комплект, лучше сосредоточиться на декоре и добавить лишь один эффектный элемент. Например, ярко-желтые пиалы станут свежим праздничным акцентом. Важно сохранять простую цветовую палитру - слишком много оттенков могут выглядеть хаотично, поэтому стоит ограничиться максимум четырьмя цветами. Сочетание ярких тонов с классической белой посудой создаст сбалансированный образ. Весенние оттенки - розовый, белый, желтый и зеленый - отлично будут выглядит на пасхальном столе. Можно даже сочетать темную и светлую посуду: простые узоры или однотонные варианты прекрасно дополняют друг друга", - советует дизайнер интерьеров.
Яркие узоры для праздничного настроения
Если оформление интерьера - не ваша сильная сторона, дизайнеры советуют упростить задачу: выбрать яркую скатерть с узором. Дополните её подходящими многоразовыми салфетками и имеющейся посудой - и ваш праздничный стол произведет впечатление на гостей.
Основное правило сервировки - многослойность. Начните с простой белой обеденной тарелки, сверху разместите тарелку для десерта и завершите композицию яркой салфеткой. Чтобы добавить индивидуальности, попробуйте украсить салфетки и скатерть вышивкой или сложите тканевую салфетку в форме зайчика, закрепив ее веревочкой - получится оригинальный держатель для яйца.
Создайте праздничную атмосферу в каждом уголке дома
Подготовка к празднику - отличное время для обновления интерьера не только к торжеству, но и к весеннему сезону. Простые перемены, например замена текстиля - подушек или штор - моментально освежат пространство. В стеклянные вазы можно поставить свежие цветы или ветки, которые добавят уюта и наполнят дом весенним настроением. "Буфет или витрина также могут стать стильным акцентом в интерьере. Красиво расставленная цветная посуда и подсветка внутри шкафа подчеркнут общую атмосферу уюта. Свечи, ароматизированные или обычные, особенно в ранние весенние вечера, создадут мягкое освещение и приятную атмосферу. Именно такие внимательные детали превращают дом в теплое и гостеприимное место для предстоящего праздника", - отмечает дизайнер интерьеров.