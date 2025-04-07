Домашние пирожки с мясом: рецепт с душой
Ароматные, румяные пирожки с сочной мясной начинкой — это вкус детства, уюта и домашнего тепла. Их можно жарить или печь, подавать к борщу или брать с собой на перекус. Делимся проверенным рецептом.
Ингредиенты:
Для теста:
- Молоко теплое — 250 мл
- Вода теплая — 100 мл
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Дрожжи сухие — 7 г (или 25 г свежих)
- Яйцо — 1 шт.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Мука — около 600–700 г (в зависимости от качества)
Для начинки:
- Фарш (свинина + говядина) — 500 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Немного воды или бульона — 3–4 ст. л.
- Масло для обжарки
Приготовление
Тесто: в миске смешайте теплое молоко, воду, сахар и дрожжи. Дайте постоять 10 минут — дрожжи должны активироваться. Добавьте яйцо, соль, растительное масло и постепенно вмешивайте просеянную муку. Замесите мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам, но быть нежным. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа, пока не увеличится вдвое.
Начинка: лук мелко нарежьте и обжарьте до мягкости. Добавьте к луку фарш, жарьте до готовности, периодически помешивая. Посолите, поперчите по вкусу. Добавьте немного воды или бульона, чтобы начинка была сочной. Остудите.
Формируем пирожки: обомните тесто и разделите на 15–20 кусочков. Каждый раскатайте в лепешку, положите в центр начинку, защипните края. Выложите пирожки швом вниз на противень с пергаментом. Дайте постоять 15 минут.
Способы приготовления
В духовке:
- Разогрейте духовку до 180 °C.
- Смажьте пирожки взбитым яйцом для румяной корочки.
- Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета.
На сковороде:
- Разогрейте масло на среднем огне.
- Обжаривайте пирожки с двух сторон до румяной корочки.
- После жарки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.