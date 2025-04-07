Домашние пирожки с мясом: рецепт с душой
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Домашние пирожки с мясом: рецепт с душой

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Ароматные, румяные пирожки с сочной мясной начинкой — это вкус детства, уюта и домашнего тепла. Их можно жарить или печь, подавать к борщу или брать с собой на перекус. Делимся проверенным рецептом.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Молоко теплое — 250 мл
  • Вода теплая — 100 мл
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Дрожжи сухие — 7 г (или 25 г свежих)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Мука — около 600–700 г (в зависимости от качества)

Для начинки:

  • Фарш (свинина + говядина) — 500 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Немного воды или бульона — 3–4 ст. л.
  • Масло для обжарки

Приготовление

Тесто: в миске смешайте теплое молоко, воду, сахар и дрожжи. Дайте постоять 10 минут — дрожжи должны активироваться. Добавьте яйцо, соль, растительное масло и постепенно вмешивайте просеянную муку. Замесите мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам, но быть нежным. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа, пока не увеличится вдвое.

Начинка: лук мелко нарежьте и обжарьте до мягкости. Добавьте к луку фарш, жарьте до готовности, периодически помешивая. Посолите, поперчите по вкусу. Добавьте немного воды или бульона, чтобы начинка была сочной. Остудите.

Формируем пирожки: обомните тесто и разделите на 15–20 кусочков. Каждый раскатайте в лепешку, положите в центр начинку, защипните края. Выложите пирожки швом вниз на противень с пергаментом. Дайте постоять 15 минут.

Способы приготовления

В духовке:

  • Разогрейте духовку до 180 °C.
  • Смажьте пирожки взбитым яйцом для румяной корочки.
  • Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета.

На сковороде:

  • Разогрейте масло на среднем огне.
  • Обжаривайте пирожки с двух сторон до румяной корочки.
  • После жарки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

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