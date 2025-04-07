Домашние пирожки с мясом: рецепт с душой

Тесто: в миске смешайте теплое молоко, воду, сахар и дрожжи. Дайте постоять 10 минут — дрожжи должны активироваться. Добавьте яйцо, соль, растительное масло и постепенно вмешивайте просеянную муку. Замесите мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам, но быть нежным. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа, пока не увеличится вдвое.