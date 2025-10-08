"Мне стыдно за государство": депутат Балодис об использовании НДС как способе дискриминации по языку
Депутат Рижской думы Ринголд Балодис назвал решение о повышении НДС для русскоязычных изданий дискриминационным, обвинив правительство в предвзятости и подрыве общественного единства.
Депутат Рижской думы Ринголд Балодис на своей странице в социальных сетях резко отреагировал на новость о том, что правительство поддержало поправки к закону, предусматривающие различные ставки НДС в зависимости от языка издания.
Согласно изменениям, льготная ставка НДС в размере 5% будет применяться только к книгам и печатным изданиям, опубликованным на латышском, латгальском, ливском языках, а также на официальных языках ЕС и международных организаций. Все остальные издания, включая русскоязычные, будут облагаться стандартной ставкой 21%. Цель нововведения — «укрепление общественного единства и снижение рисков для национальной безопасности».
Балодис, который, кстати, ранее был членом Национального объединения заявил, что прочитав эту новость, ему стало «очень неловко за латвийское государство», и назвал дифференциацию по языковому признаку дискриминацией. «Я читаю по-русски редко, — написал депутат, — но такая дифференциация НДС по языку издания — это дискриминация. Тут сомнений нет!»
Он отметил, что, хотя формально подобная мера может быть оправдана в некоторых случаях, в данном контексте она основана на предвзятости и враждебности: «Обоснование натянуто за уши, а контекст — это ненависть», — подчеркнул Балодис. По его мнению, истинная цель поправок — «насолить местным русским» из-за войны России против Украины:
«Как и с языком банкоматов, истинная цель — “отомстить” местным русским, которые являются национальным меньшинством. Мол, вот вам за Путина!»
Балодис напомнил, что Конституция Латвии запрещает дискриминацию по языковому признаку, и подчеркнул, что налоговая разница создаёт финансовое неравенство между языковыми группами: «Различие ставок НДС по языку фактически создаёт финансовую дискриминацию — по защищённому признаку языка».
Он также выразил удивление тем, что бывший президент Эгилс Левитс, ранее подробно комментировавший статью 91 Конституции о запрете дискриминации, сейчас молчит.
В завершение Балодис сравнил сложившуюся атмосферу с недавним инцидентом на хоккейном матче, где одному из игроков крикнули: «Окупант, езжай в Россию!» «А если бы кто-то крикнул “Еврей, езжай в Израиль”? — задался вопросом депутат. — Интересно, молчали бы тогда правоохранительные органы?»