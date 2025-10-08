"Мне стыдно за государство": депутат Балодис об использовании НДС как способе дискриминации по языку

Он отметил, что, хотя формально подобная мера может быть оправдана в некоторых случаях, в данном контексте она основана на предвзятости и враждебности: «Обоснование натянуто за уши, а контекст — это ненависть», — подчеркнул Балодис. По его мнению, истинная цель поправок — «насолить местным русским» из-за войны России против Украины: