Крики "Убирайся, русский оккупант" и драка на льду: игра любительской хоккейной лиги в Пиньках закончилась скандалом

Игру в минувшую пятницу на ледовой арене Inbox пришлось прервать на четвёртой минуте третьего периода. Кекавский клуб на тот момент вёл в счете 6-0 и играл в большинстве. В клубе говорят, что соперники из Приедайне весь матч проводили жестко. И под конец нервы не выдержали, сообщает LSM+. «Они не смотрели на шайбу. Они смотрели на то, как травмировать игрока, у которого шайба. И недаром (и это могут подтвердить все мои игроки, которые были на скамейке) я после второго периода в какой-то момент сказал своим игрокам: берегите своё здоровье! В какой-то момент наш капитан просто не выдержал, и я бы сказал, что заслуженно наказал одного из провокаторов за то, что он делал на протяжении всей игры», — излагает свою версию причины конфликта тренер клуба Ķekava Clappers Матис Рибкинскис.