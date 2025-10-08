Людей пугают, чтобы скупить землю по дешевке - Минэкономики предупреждает жителей приграничья

Председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис добавил, что среди жителей также распространен миф о том, что отчуждение может коснуться всего имущества в пределах 30 километров от границы. По его словам, 30 км упомянуты в аннотации к закону лишь потому, что дальше от границы могут находиться отдельные объекты - например, инженерные парки или склады. "Все остальное будет располагаться максимально близко к границе. Наш концепт - защита с первого сантиметра", - подчеркнул Бергманис.