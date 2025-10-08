Инвесторы обеспокоены: Латвии угрожает резкий рост стоимости жизни и новая волна эмиграции

В-третьих, около 460 млн евро из средств Европейского союза, предназначенных для поддержки социально уязвимых жителей, могут быть утрачены. В государственном бюджете нет сопоставимого или большего финансирования, чтобы компенсировать населению стремительный рост расходов на отопление или хотя бы частично покрыть растущие расходы на жизнь. Резкий рост стоимости жизни может вызвать новую волну эмиграции, что Латвия при уже сокращающемся населении и нехватке рабочей силы не может себе позволить.