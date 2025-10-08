Инвесторы обеспокоены: Латвии угрожает резкий рост стоимости жизни и новая волна эмиграции
Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) призвал латвийское правительство и Сейм тщательно оценить последствия, которые могут возникнуть, если не будут приняты три важных законопроекта — Закон об экономической устойчивости, поправки к Закону «О загрязнении» и Закон о транспортной энергии.
Инвесторы указывают, что в настоящее время против Латвии уже инициированы три процедуры о нарушении за неисполнение директив ЕС. В итоге, к 2030 году средства фондов Европейского союза, выделенные Латвии, в объеме 6,9 млрд евро могут быть заморожены. В этот период Латвия может лишиться или не получить частные инвестиции в размере 2–4 млрд евро.
Во-вторых, без обновленного государственного регулирования систем торговли квотами на выбросы (ETS 1 и ETS 2) теплоснабжающим предприятиям уже в ближайший отопительный сезон придется покупать квоты на выбросы на рынке, что может вызвать рост тарифов на отопление. Также, вероятно, подорожают авиабилеты, и могут возникнуть финансовые требования к латвийским портам, поскольку авиакомпании больше не смогут получать дополнительные бесплатные квоты, а судоходные компании — обменивать их.
В-третьих, около 460 млн евро из средств Европейского союза, предназначенных для поддержки социально уязвимых жителей, могут быть утрачены. В государственном бюджете нет сопоставимого или большего финансирования, чтобы компенсировать населению стремительный рост расходов на отопление или хотя бы частично покрыть растущие расходы на жизнь. Резкий рост стоимости жизни может вызвать новую волну эмиграции, что Латвия при уже сокращающемся населении и нехватке рабочей силы не может себе позволить.
Учитывая вышеизложенное, FICIL призывает правительство и Сейм принимать решения по этим законопроектам только после тщательной оценки краткосрочных и долгосрочных последствий — их влияния на развитие экономики, инвестиционную среду, демографию, объемы государственной поддержки и другие существенные аспекты. Такой подход подтвердил бы последовательность в формировании политики и соблюдение принципов надлежащего управления.
FICIL признает, что законопроекты сложны и вызывают дискуссии, однако их непринятие может обойтись очень дорого и поставить под угрозу способность обеспечивать финансирование национальной обороны.
