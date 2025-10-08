"Декада неурожайных лет": Восточной Европе и Латвии предсказали тяжелое будущее

Средний темп роста для ЦВЕ-11 составляет 3,2%, для старого ЕС - 1,6%, а для Польши - 3,8%. Рост был не только более быстрым, но и устойчивым к кризисам. Несмотря на мировой финансовый кризис, пандемию или войну в Украине, темпы роста сохранялись. Однако, по словам Мащика, "прогноз на следующие 10 лет не столь благоприятен".