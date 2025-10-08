"Декада неурожайных лет": Восточной Европе и Латвии предсказали тяжелое будущее
Экономисты Варшавской школы экономики (SGH) проанализировали траекторию развития 11 стран Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к Европейскому союзу после 2004 года. В число этих стран входит и Латвия.
Согласно данному анализу, каждая из этих стран образцово использовала возможности, предоставленные вступлением в блок. Но одной из проблем развития стран ЦВЕ-11 является т. н "лоскутный капитализм". Термин был предложен экономистами SGH для описания моделей реформ, принятых этими странами. Эта модель, характеризующаяся разнообразными путями реформ, привела к более быстрым темпам экономического роста и сильным тенденциям конвергенции по сравнению с другими капиталистическими системами.
"В целом эти страны развивались почти в два раза быстрее, чем так называемый старый ЕС или ЕС-15. Наверное, каждому поляку будет приятно услышать, что Польша была самой быстрорастущей страной в этой группе", - объясняет в интервью польскому бюро Euronews экономист SGH Петр Мащик.
Средний темп роста для ЦВЕ-11 составляет 3,2%, для старого ЕС - 1,6%, а для Польши - 3,8%. Рост был не только более быстрым, но и устойчивым к кризисам. Несмотря на мировой финансовый кризис, пандемию или войну в Украине, темпы роста сохранялись. Однако, по словам Мащика, "прогноз на следующие 10 лет не столь благоприятен".
После двух десятилетий, которые западные экономисты даже назвали "экономическим чудом", приближается декада "неурожайных" лет. Исследователи выделяют две угрозы.
"С одной стороны, демография. Наш регион Европы страдает от депопуляции, и в Польше депопуляция происходит быстрее всего. (...) Второй фактор – инновации. Инвестиции в исследования и разработки, как со стороны государственного сектора, так и со стороны бизнеса, далеко не достаточны", - говорит Петр Мащик.
