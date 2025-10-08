"Я хочу, чтобы люди перестали бояться стареть": 87-летняя Джейн Фонда вышла в свет и доказала, что возраст - это лишь цифра

Джейн прославилась в 1980-х годах серией фитнес-видео, которые помогали женщинам заниматься спортом дома. Эти записи разошлись тиражом 17 миллионов копий и вызвали настоящий бум женского фитнеса в то время, когда индустрия спорта считалась преимущественно мужской. Актриса признаётся, что сохраняет молодость благодаря сну, правильному питанию и радости от жизни: «Я не слишком строга к себе. Почти полностью исключила красное мясо, ем меньше рыбы, потому что запасы рыбы сокращаются. Предпочитаю овощи, салаты, свежие продукты. Просто внимательно отношусь к тому, что ем. Почти не употребляю сахар, - рассказала Джейн. - Я увлажняю кожу, сплю, остаюсь активной, избегаю солнца и общаюсь с хорошими друзьями, которые умеют меня рассмешить. Смех тоже очень полезен для здоровья».