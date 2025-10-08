"Я хочу, чтобы люди перестали бояться стареть": 87-летняя Джейн Фонда вышла в свет и доказала, что возраст - это лишь цифра
Джейн Фонда доказала, что возраст - лишь цифра, появившись на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке и открыто рассказав о своем отношении к старению, здоровью и красоте. В 87 лет актриса продолжает вдохновлять своим примером, сочетая активный образ жизни, честность и заботу о себе.
Джейн Фонда появилась в Нью-Йорке на благотворительном мероприятии, организованном Национальным альянсом по вопросам психического здоровья. Джейн сияла в элегантном черном костюме, дополнив образ черными туфлями на каблуке и золотым кулоном. Ее седые локоны были уложены в объемную прическу с пробором набок, а розовая помада завершала утончённый образ.
Звезда сериала «Грейс и Фрэнки» открыто говорит о старении в Голливуде и в интервью Vogue призналась, что хочет положить конец демонизации морщин и седины: «Я хочу, чтобы молодые люди перестали бояться стареть. Возраст - это не цифра в календаре. Главное - здоровье, - объяснила актриса. - Мы должны помочь молодым понять, что возраст не означает отказ от жизни, удовольствий, отношений, новых друзей или от того, что ты хочешь делать. Всё это остаётся возможным, сколько бы тебе ни было лет».
Джейн прославилась в 1980-х годах серией фитнес-видео, которые помогали женщинам заниматься спортом дома. Эти записи разошлись тиражом 17 миллионов копий и вызвали настоящий бум женского фитнеса в то время, когда индустрия спорта считалась преимущественно мужской. Актриса признаётся, что сохраняет молодость благодаря сну, правильному питанию и радости от жизни: «Я не слишком строга к себе. Почти полностью исключила красное мясо, ем меньше рыбы, потому что запасы рыбы сокращаются. Предпочитаю овощи, салаты, свежие продукты. Просто внимательно отношусь к тому, что ем. Почти не употребляю сахар, - рассказала Джейн. - Я увлажняю кожу, сплю, остаюсь активной, избегаю солнца и общаюсь с хорошими друзьями, которые умеют меня рассмешить. Смех тоже очень полезен для здоровья».
Фонда откровенно говорила и о пластических операциях, которые делала в разные годы - в том числе об имплантах груди, подтяжках лица и процедурах на подбородке и глазах: «Мы все знаем состоятельных женщин, которые прошли через бесконечные подтяжки и выглядят ужасно. У меня была одна подтяжка, и я на этом остановилась - не хочу, чтобы моё лицо стало искажённым. Я не горжусь тем, что сделала её», - призналась актриса.