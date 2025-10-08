Ригу хотят "вернуть к воде": в городе планируют развивать речной транспорт и набережные
В Риге необходимо развивать водный транспорт и создавать доступные, безопасные набережные, заявил заместитель председателя Рижской думы Марис Спринджукс на пресс-конференции, посвящённой итогам 100 дней работы нынешнего состава самоуправления.
По его словам, в отношении прибрежных территорий у Риги нет единой политики, поэтому её разработка станет одной из ближайших задач. Это позволит использовать потенциал городских рек и озёр — развивать пассажирские перевозки по воде и упорядочить инфраструктуру причалов.
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс также выразил уверенность, что с развитием инфраструктуры водный транспорт получит импульс. Этим могут заниматься как частные предприниматели, так и предприятие Rīgas satiksme.
Спринджукс подчеркнул, что Рига не может развиваться фрагментарно, реализуя отдельные проекты или отрасли в отрыве друг от друга. По его мнению, необходимо создать механизм сотрудничества между Ригой и Пририжьем, который функционировал бы как единый организм, особенно в сфере транспортной организации, обеспечивая качественную среду для жизни и бизнеса. «Мобильность — это не только дороги и автобусы. Это удобство повседневной жизни и возможность выбирать устойчивые способы передвижения. Центр Риги должен ожить, стать местом, где хочется жить и работать», — отметил вице-мэр.