Ригу хотят "вернуть к воде": в городе планируют развивать речной транспорт и набережные

Спринджукс подчеркнул, что Рига не может развиваться фрагментарно, реализуя отдельные проекты или отрасли в отрыве друг от друга. По его мнению, необходимо создать механизм сотрудничества между Ригой и Пририжьем, который функционировал бы как единый организм, особенно в сфере транспортной организации, обеспечивая качественную среду для жизни и бизнеса. «Мобильность — это не только дороги и автобусы. Это удобство повседневной жизни и возможность выбирать устойчивые способы передвижения. Центр Риги должен ожить, стать местом, где хочется жить и работать», — отметил вице-мэр.