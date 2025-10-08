Lidl открывает новый магазин под Ригой - с "зеленой" зоной отдыха и подарками первым покупателям
Уже через две недели, 23 октября, откроется новый магазин Lidl в Крусткалны Кекавской волости, на улице Межмалас, 2. Для удобства посетителей расширена парковка, а территория около магазина благоустроена.
Новый магазин откроется 23 октября в 7:30 утра. Lidl Latvija продолжает развитие – в этом году это уже пятый новый магазин.
В честь открытия магазина Lidl устраивает особые акции: первые три покупателя, которые придут рано утром, получат подарочные карты на 30 евро, а участники «колеса удачи» выиграют различные призы.
В новом магазине к услугам посетителей будут 10 касс самообслуживания и три обычные кассы, что позволит каждому совершать покупки максимально удобным для него способом. Площадь здания магазина составляет около 2127 м2, торгового зала - 1410 м2.
Для удобства посетителей магазина расширена парковка, добавлено 90 парковочных мест. Также учтены потребности велосипедистов - установлено 12 велоштативов.
При благоустройстве территории у магазина создана специальная внешняя зона со скамейками PreZero и растениями в кадках, изготовленных из дважды переработанных материалов - полимеров, которые отлично подходят для уличных условий, так как очень прочны, долго сохраняют цвет и не выгорают на солнце. Эта зона станет не только приятным местом для отдыха, но и примером экологичной инфраструктуры.
Lidl Latvija открыл свои первые магазины в Латвии 7 октября 2021 года, когда в один день открылись 15 магазинов. С тех пор количество магазинов Lidl увеличилось более чем вдвое, и предприятие продолжает расширяться.