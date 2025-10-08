Lidl открывает новый магазин под Ригой - с "зеленой" зоной отдыха и подарками первым покупателям

При благоустройстве территории у магазина создана специальная внешняя зона со скамейками PreZero и растениями в кадках, изготовленных из дважды переработанных материалов - полимеров, которые отлично подходят для уличных условий, так как очень прочны, долго сохраняют цвет и не выгорают на солнце. Эта зона станет не только приятным местом для отдыха, но и примером экологичной инфраструктуры.