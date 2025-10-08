Долли Партон отменяет концерты - у автора хита "I Will Always Love You" проблемы со здоровьем

79-летняя Партон на прошлой неделе отменила запланированные концерты в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем. Певица сообщила, что ей предстоит пройти несколько медицинских процедур. "Прошлой ночью я всю ночь молилась за свою сестру Долли. Многие из вас знают, что в последнее время она чувствует себя не очень хорошо", — написала Фрида Партон на платформе Facebook.