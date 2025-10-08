Долли Партон отменяет концерты - у автора хита "I Will Always Love You" проблемы со здоровьем
Сестра Долли Партон призвала поклонников молиться за легендарную певицу, которая из-за проблем со здоровьем отменила декабрьские концерты в Лас-Вегасе и, возможно, не сможет лично получить почетный "Оскар".
79-летняя Партон на прошлой неделе отменила запланированные концерты в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем. Певица сообщила, что ей предстоит пройти несколько медицинских процедур. "Прошлой ночью я всю ночь молилась за свою сестру Долли. Многие из вас знают, что в последнее время она чувствует себя не очень хорошо", — написала Фрида Партон на платформе Facebook.
"Я искренне верю в силу молитвы, и я обращаюсь ко всем, кто любит её, стать молитвенными воинами и молиться вместе со мной", — добавила сестра певицы.
У Долли Партон в декабре должны были состояться шесть концертов в театре Colosseum при отеле Caesars Palace в Лас-Вегасе. Билеты на все выступления уже были распроданы. Певица отменила концерты, объяснив, что из-за состояния здоровья "не сможет участвовать в репетициях и подготовить такое шоу, какое вы хотите увидеть".
Партон заверила своих миллионов поклонников, что не завершает карьеру, и сообщила, что новые концерты состоятся в сентябре следующего года.
Долли Партон стала мегазвездой в 1970-х годах. Среди её самых известных хитов — "Jolene", "I Will Always Love You", "Coat of Many Colors" и "9 to 5".
Ожидалось, что в следующем месяце Партон получит почётный "Оскар" на церемонии в Лос-Анджелесе, однако, как сообщает голливудское издание Variety, вероятно, певица не сможет принять участие в мероприятии.