Самые вкусные чебуреки дома: рецепт, проверенный временем
Чебуреки — это не просто жареные пирожки с мясом. Это аромат детства, отдых у моря, шумная дача или уютная домашняя кухня. Хрустящая корочка, пряный сок изнутри, нежное мясо — все это делает чебурек по-настоящему особенным. Главное — правильное тесто и сочная начинка. Рассказываем, как приготовить идеальные чебуреки у себя на кухне.
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука — 500 г
- Вода — 250 мл (теплая)
- Растительное масло — 3 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Водка или уксус — 1 ст. л. (для хрустящей корочки)
Для начинки:
- Фарш (свинина + говядина или только говядина) — 400 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Вода или бульон — 4–5 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень по желанию (укроп, кинза, петрушка)
Как приготовить чебуреки:
1. Замесите тесто
Смешайте воду, масло, соль и водку. Постепенно добавляйте муку, замешивая эластичное тесто. Оно должно быть мягким, но не липким. Заверните в пленку и оставьте "отдохнуть" минимум на 30 минут при комнатной температуре.
2. Приготовьте начинку
Мелко нарежьте лук (можно натереть), смешайте с фаршем. Добавьте воду или бульон — это сделает чебурек сочным. Посолите, поперчите, добавьте зелень. Начинка должна быть чуть жидковатой — это нормально.
3. Раскатайте тесто
Разделите тесто на небольшие кусочки (примерно с мандарин), каждый раскатайте в тонкий круг — как можно тоньше, но чтобы не рвался.
4. Заверните чебурек
На одну половину выложите 1–1,5 ст. л. начинки. Разровняйте по форме полумесяца, оставив края. Накройте второй половиной, плотно защипните край. Можно пройтись вилкой или свернуть декоративным кантом.
5. Обжарьте
В сковороде разогрейте много масла (чебуреки должны буквально "плавать"). Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки на среднем огне — по 2–3 минуты на сторону. Выложите на бумажное полотенце.