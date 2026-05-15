Подростков с интоксикациями все больше, а мест для лечения от зависимостей в Латвии не хватает
В Латвии очереди на лечение подростковой наркозависимости растут: сотни несовершеннолетних попадают в больницы с интоксикациями, а программы помощи не успевают за спросом.
Чтобы обеспечить возможности обязательного лечения несовершеннолетних с наркотической зависимостью, в прошлом году были приняты поправки к закону о лечении. За последние шесть месяцев в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ) побывали 279 подростков в состоянии острой интоксикации, а на программу лечения принимаются 51 человек. Спрос высок, поэтому образовалась очередь, сообщает Diena.
Министерство здравоохранения обещает продолжить проект, планируя запросить дополнительное финансирование.
До 1 сентября 2025 года в лечении наркотической зависимости были доступны следующие оплачиваемые государством услуги: через социальную службу - специалисты по наркологической помощи; наркологи в 21 медицинском учреждении; педиатры в отделении неотложной помощи; мотивационная программа в стационаре; программа снижения риска наркотической зависимости.
Стационарное лечение наркозависимости пока не проводится, хотя пациенты периодически поступают в Национальный центр психического здоровья. Госпитализация пациентов (ДКУБ, Ģintermuiža и больница в Айнажи) необходима в острых случаях, но этого недостаточно - этой группе пациентов требуется долгосрочная психологическая и социальная помощь. В настоящее время в ДКУБ действует амбулаторная бригада, работающая с подростками с умеренными и тяжелыми расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, а также стационарная программа лечения наркозависимости. В этом году также началось применение бупренорфина для детоксикации от опиоидов.
В Айнаже и Гинтермуйже действуют мотивационные программы, и лечение может длиться до двух месяцев. Что касается статистики, то за шестимесячный период (с 1 сентября прошлого года по 13 мая этого года) в Центр неотложной медицинской помощи ДКУБ поступило 279 пациентов с острыми интоксикациями, в том числе 202 несовершеннолетних были обследованы наркологом. В настоящее время в программу лечения наркозависимости принят 51 пациент, еще 27 ожидают своей очереди.