Переговоры президента и партий пока не принесли ясности относительно формирования правительства
Президент Эдгар Ринкевич в субботу продолжит консультации с представителями парламентских фракций, сообщил агентству LETA его советник Мартиньш Дрегерис.
В пятницу президент выслушал мнение представителей фракций о предпочтительной модели коалиции, возможных кандидатах на пост премьер-министра и задачах правительства в период до выборов в Сейм. Президент убежден, что несмотря на предстоящие выборы, возможно сформировать дееспособное правительство, имеющее поддержку в Сейме. Ринкевич считает, что, несмотря на политическую неопределенность и нестабильность, важнейшей задачей нового Кабинета министров по-прежнему является укрепление обороны, внутренней и внешней безопасности страны.
Президент подчеркнул, что новый Кабинет министров должен обеспечить безопасное и прозрачное проведение выборов в Сейм. Новому правительству предстоит найти решение ряда проблем, таких как внедрение противовоздушной и гражданской обороны, обеспечение качественного здравоохранения, демографическая ситуация и управление обществами капитала в транспортной отрасли.
"Следующий Кабинет министров должен предложить свое видение, как разработать фискально ответственный государственный бюджет на ближайшие годы, который обеспечит средства на оборону страны в размере 5% от валового внутреннего продукта. Это лишь некоторые из предстоящих дел, на которые я сегодня указал во время разговора с представителями парламентских фракций", - сказал президент.
Президент продолжит консультации в субботу, 16 мая, в 14:45 в Рижском замке, повторно встретившись со всеми делегированными представителями фракций Сейма. Заявление Ринкевича для СМИ запланировано в субботу в 16:00.
Как сообщалось, в пятницу Ринкевич начал политические консультации с представителями всех парламентских фракций в условиях правительственного кризиса после отставки премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство").
В настоящее время инициативу по формированию нового правительства взяли на себя Нацобъединение, Союз зеленых и крестьян и "Объединенный список", рассматривая также участие в коалиции других партнеров, в том числе "Нового Единства".
Во время встреч с президентом представители партий выразили желание сформировать по возможности широкую коалицию, однако не исключили и формирование правительства меньшинства.