Рига растет по краям: где в столице сегодня строят больше всего
Строительная карта Риги стремительно меняется. Пока центр города все больше сосредоточен на восстановлении старых зданий и реновации исторической среды, основное новое строительство постепенно уходит на окраины. Именно там сегодня формируются новые жилые районы, а вместе с ними — будущая структура столицы.
Данные Рижской думы за 2025 год показывают: строительная активность в Риге достигла максимального уровня за последние годы. За год в эксплуатацию сдали 813 зданий, из них 366 — новые постройки.
Главная тенденция очевидна — новые дома появляются прежде всего за пределами центра. Особенно активно застраиваются Дарзини, где доминирует частный сектор. Одновременно в таких районах, как Агенскалнс, Кипсала, Центр, Старый город, Тейка и Авоты, акцент делается уже не на новом строительстве, а на перестройке и восстановлении существующих зданий.
Фактически Рига начинает развиваться сразу в двух направлениях: центр постепенно обновляет историческое лицо, а окраины берут на себя роль территорий роста.
Параллельно город активно освобождает территории под будущее развитие. В 2025 году больше всего зданий снесли в Дарзини, Дарзциемсе и Золитуде. Для рынка недвижимости это важный сигнал: именно здесь в ближайшие годы могут появиться новые проекты.
Вице-мэр Риги Марис Спринджукс прямо указывает, что вместе со строительством городу придется ускорять развитие инфраструктуры.
«Новые территории должны быть удобными, безопасными и привлекательными как для жителей, так и для предпринимателей», — отметил он.
Именно инфраструктура становится главным вопросом для быстрорастущих окраин. Без дорог, общественного транспорта, школ и инженерных сетей строительный бум рискует превратиться в хаотичное расширение города.
Наибольшие деньги по-прежнему вкладываются в многоквартирные дома — в 2025 году объем инвестиций в этот сегмент достиг почти 110 миллионов евро. При этом количество завершенных проектов остается стабильным: в среднем около 150 зданий в год.
Интересно, что даже резкий рост строительных расходов в последние годы не остановил рынок. Высокие цены на материалы, энергоресурсы и инфляция сделали 2023 год особенно дорогим для девелоперов, однако количество реализованных проектов существенно не сократилось.
Серьезные средства продолжают вкладываться и в промышленную инфраструктуру. В складские объекты инвестировали более 91 миллиона евро, а в промышленные здания — свыше 78 миллионов. При этом почти половина вложений в промышленном сегменте пришлась на снос старых объектов, что также говорит о подготовке территорий под новые проекты.
Отдельного внимания заслуживает рынок частных домов. С 2020 года в Риге ввели в эксплуатацию почти 800 частных домов, причем более трети из них — именно в 2025 году. Это показывает устойчивый спрос на жизнь за пределами плотной городской застройки.
На этом фоне офисный и торговый сегменты выглядят заметно спокойнее. После пандемии и распространения удаленной работы рынок офисов уже не демонстрирует прежней динамики, а осторожность бизнеса влияет и на строительство коммерческих объектов.
В результате Рига постепенно меняет модель развития. Если раньше основная активность концентрировалась ближе к центру, то теперь город все заметнее растет наружу — туда, где еще есть свободное пространство для новых кварталов, частных домов и инфраструктурных проектов.