VSAA вводит изменения в перерасчете пенсий с 1 апреля 2026 года. Что нужно знать пенсионерам?
С 1 апреля 2026 года Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет автоматически перерассчитывать пенсии. Когда стоит изменить месяц автоматического перерасчета?
Автоматический перерасчет коснется получателей пенсий по возрасту, инвалидности 1-й и 2-й группы, а также пенсий за выслугу лет (за исключением пенсий за выслугу лет в учреждениях), которые после назначения пенсии или последнего перерасчета продолжили работать и:
- с момента назначения пенсии или последнего перерасчета прошло не менее 12 месяцев,
- за этот период хотя бы в одном месяце были уплачены страховые взносы.
Работающие пенсионеры могут выбрать другой месяц перерасчета, подав заявление в VSAA в период с 1 апреля 2025 года по 31 января 2026 года. В этом случае после 1 апреля 2026 года и в последующие годы VSAA будет автоматически перерассчитывать пенсию с первого числа выбранного месяца. Это предусмотрено поправками к Закону «О государственных пенсиях».
Когда стоит изменить месяц автоматического перерасчета?
- Если пенсионер хочет, чтобы перерасчет проводился после дня рождения, так как это может повлиять на размер пенсии (из-за коэффициента «G», зависящего от возраста).
- Если на 1 апреля 2026 года с момента последнего перерасчета еще не пройдет 12 месяцев, но пенсионер хочет, чтобы перерасчет произошел до 1 апреля 2027 года.
Пример: Если 16 июня 2025 года человек подаст заявление с просьбой пересчитать пенсию с 1 июля 2025 года, VSAA произведет перерасчет с 1 июля 2025 года. Поскольку на 1 апреля 2026 года с последнего перерасчета не пройдет 12 месяцев, автоматический перерасчет в 2026 году не состоится, и следующий перерасчет произойдет только 1 апреля 2027 года. Если человек хочет, чтобы ежегодный перерасчет проводился с 1 июля, необходимо до 31 января 2026 года подать заявление с указанием выбранного месяца перерасчета.
Как подать заявление?
• Электронно – подписав заявление электронной подписью и отправив его на э-адрес VSAA, по электронной почте pasts@vsaa.gov.lv или на e-mail любого отделения VSAA.
• Лично – в любом центре обслуживания клиентов VSAA.
• По почте – отправив в любое отделение VSAA.
После 1 апреля 2026 года для изменения месяца автоматического перерасчета нельзя будет использовать текущую электронную заявку «Vecuma pensijas pārrēķināšanai» («На перерасчет пенсии по возрасту»). Вместо нее нужно будет подать заявление «Iesniegums par automātiskā pensijas pārrēķina datuma maiņu» («О смене даты автоматического перерасчета пенсии»).
Как будет происходить перерасчет?
VSAA будет учитывать данные о страховых взносах, полученные от Службы госдоходов (VID).
Пример: Если пенсионер зарегистрирован в VID как самозанятый и уплачивает взносы раз в квартал, 1 апреля 2026 года его пенсия будет автоматически пересчитана. Однако к этому моменту у VSAA не будет данных о взносах за январь, февраль и март, поэтому перерасчет будет сделан на основе доступной информации.
Для получателей пенсий по инвалидности не учитываются перерасчеты, связанные с изменением группы инвалидности.
Пример: Человеку назначена пенсия по инвалидности 3-й группы с 18 сентября 2021 года. После назначения пенсии он продолжал уплачивать страховые взносы. 10 января 2026 года в связи с изменением группы инвалидности с 3-й на 2-ю пенсия была пересчитана, включая взносы за период с сентября 2021 года по декабрь 2025 года. С 1 апреля 2026 года VSAA произведет автоматический перерасчет, учитывая взносы за январь – март 2026 года.
До 31 марта 2026 года будет действовать текущий порядок перерасчета, когда VSAA пересчитывает пенсии только на основании заявления и не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего перерасчета.