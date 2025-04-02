VSAA вводит изменения в перерасчете пенсий с 1 апреля 2026 года. Что нужно знать пенсионерам?

Пример: Если 16 июня 2025 года человек подаст заявление с просьбой пересчитать пенсию с 1 июля 2025 года, VSAA произведет перерасчет с 1 июля 2025 года. Поскольку на 1 апреля 2026 года с последнего перерасчета не пройдет 12 месяцев, автоматический перерасчет в 2026 году не состоится, и следующий перерасчет произойдет только 1 апреля 2027 года. Если человек хочет, чтобы ежегодный перерасчет проводился с 1 июля, необходимо до 31 января 2026 года подать заявление с указанием выбранного месяца перерасчета.