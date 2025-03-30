Не только наемный труд! 6 способов получать пассивный доход

Недвижимость. Сдача недвижимости в аренду – это стабильный источник пассивного дохода. Можно купить квартиру или коммерческое помещение и сдавать их в аренду за ежемесячную плату. Также платформы, такие как Airbnb, предоставляют дополнительные возможности заработка на недвижимости.