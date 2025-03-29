Весенний суп: легкость, вкус и свежесть в каждой ложке
Весенний суп — это идеальный способ встретить новый сезон за столом. Он готовится быстро, выглядит ярко и бодрит не хуже чашки кофе. Предлагаем базовый, но очень вкусный рецепт, который можно адаптировать под свой вкус. Главное — использовать свежие сезонные продукты.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Вода или овощной бульон — 1,5 литра
- Молодой картофель — 3–4 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Стеблевой сельдерей — 1–2 шт.
- Зеленый горошек (свежий или замороженный) — 100 г
- Щавель или шпинат — большой пучок
- Зеленый лук — 1 пучок
- Укроп, петрушка — по вкусу
- Вареное яйцо — 2–3 шт. (по желанию)
- Соль, перец — по вкусу
- Лимонный сок или ложка сметаны — для подачи
Приготовление:
Подготовка овощей. Очистите картофель и нарежьте кубиками. Морковь — тонкими кружочками или соломкой. Стеблевой сельдерей нарежьте мелко. Лук и зелень промойте и измельчите. Щавель желательно резать крупнее, шпинат — как удобно.
Варим основу. В кастрюлю налейте воду или овощной бульон, доведите до кипения. Добавьте картофель, через 5 минут — морковь и сельдерей. Варите еще 7–10 минут на среднем огне.
Добавляем весну. Кладите зеленый горошек и щавель (или шпинат), варите 3–4 минуты. Затем — зеленый лук, укроп и петрушку. Посолите и поперчите по вкусу. Через 2 минуты суп готов. Важно не переварить зелень — она должна оставаться свежей по вкусу и цвету.
Подача. Разлейте суп по тарелкам, добавьте половинку вареного яйца, немного лимонного сока или ложку сметаны. При желании посыпьте свежемолотым перцем.