Весенний суп: легкость, вкус и свежесть в каждой ложке

Добавляем весну. Кладите зеленый горошек и щавель (или шпинат), варите 3–4 минуты. Затем — зеленый лук, укроп и петрушку. Посолите и поперчите по вкусу. Через 2 минуты суп готов. Важно не переварить зелень — она должна оставаться свежей по вкусу и цвету.