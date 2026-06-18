Исследование установило, как много жителей Латвии садятся за руль пьяными
Почти треть, или 32% водителей, признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные новейшего «Индекса ответственного вождения Carlsberg 0.0». Год назад о таком поведении заявлял 31% водителей.
По сравнению с 2025 годом доля респондентов, которые никогда не садились за руль после употребления алкоголя, сократилась с 69% до 68%, тогда как управление автомобилем с содержанием алкоголя до допустимого предела в 0,5 промилле в этом году признают 25% водителей по сравнению с 26% годом ранее. В то же время немного выросла доля наиболее опасного поведения: в 2026 году о вождении с превышением допустимой нормы сообщили 6% респондентов, что на один процентный пункт больше, чем год назад.
Наиболее заметные различия наблюдаются между мужчинами и женщинами. В 2026 году о вождении после употребления алкоголя сообщили 42% мужчин и 19% женщин, тогда как год назад эти показатели составляли соответственно 41% и 20%. При превышении допустимого уровня в 0,5 промилле различия еще более выражены: в этом году о таком нарушении сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин.
Ответы самых молодых водителей за год не изменились: как и в прошлом году, 78% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет заявили, что не садились за руль после употребления алкоголя. Наибольшие изменения по сравнению с прошлым годом отмечены среди водителей в возрасте от 60 до 74 лет: если год назад 77% утверждали, что не управляли автомобилем после употребления алкоголя, то в этом году такой ответ дали 65%. В этой же возрастной группе доля водителей, признавших вождение в состоянии опьянения свыше 0,5 промилле, выросла с 2% до 6%.
Также в возрастной группе от 50 до 59 лет увеличилась доля респондентов, признавших вождение с превышением допустимой нормы: с 7% в прошлом году до 11% в нынешнем. Обратная тенденция наблюдается среди водителей в возрасте от 40 до 49 лет: доля тех, кто никогда не садился за руль после употребления алкоголя, выросла с 61% до 70%, а число признающих вождение при содержании алкоголя свыше 0,5 промилле сократилось с 8% до 5%.
Алкоголь за рулем приводит к тяжелым последствиям. За первые пять месяцев 2026 года в таких авариях погиб один человек, пострадали 68 человек, из них девять получили тяжелые травмы. Для сравнения: в январе–мае 2025 года в подобных ДТП погибли три человека, пострадали 78 человек, из них десять — тяжело. Хотя показатели самых тяжелых последствий в этом году ниже, количество таких аварий выросло с 242 до 265.
В Видземе после употребления алкоголя за руль не садились 62% респондентов — это самый низкий показатель среди регионов. В Земгале этот показатель вырос с 65% до 78%, тогда как в Латгале снизился с 77% до 69%.