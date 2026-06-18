Исследование установило, как много жителей Латвии садятся за руль пьяными

Ответы самых молодых водителей за год не изменились: как и в прошлом году, 78% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет заявили, что не садились за руль после употребления алкоголя. Наибольшие изменения по сравнению с прошлым годом отмечены среди водителей в возрасте от 60 до 74 лет: если год назад 77% утверждали, что не управляли автомобилем после употребления алкоголя, то в этом году такой ответ дали 65%. В этой же возрастной группе доля водителей, признавших вождение в состоянии опьянения свыше 0,5 промилле, выросла с 2% до 6%.