До +23 градусов и переменная облачность: какой будет погода в пятницу
В пятницу в Латвии станет немного теплее и светлее: облака постепенно начнут расходиться, во многих местах появится солнце, однако местами еще возможен кратковременный дождь.
В ночь на пятницу небо в основном будет закрыто облаками, которые местами в восточных и центральных районах страны принесут небольшой кратковременный дождь. Будет дуть слабый западный ветер, температура воздуха понизится до +13…+15 градусов.
В Риге погода также будет облачной, только в начале ночи возможен небольшой кратковременный дождь. Будет дуть слабый западный ветер, воздух остынет до +12…+14 градусов.
Днем облака постепенно начнут рассеиваться с северо-запада, и во многих местах выглянет солнце. Небольшой кратковременный дождь днем ожидается лишь местами в восточных и центральных районах. Температура воздуха повысится до +18…+23 градусов, ветер останется слабым.
В Риге днем будет переменная облачность, часто будет светить солнце. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Продолжит дуть слабый ветер, а столбик термометра поднимется до +21…+23 градусов.