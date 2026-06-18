Стало известно, почему Трамп неожиданно ужесточил позицию в отношении РФ
Во время саммита G7 во Франции на позицию президента США Дональда Трампа могли повлиять показанные президентом Украины Владимиром Зеленским фотографии охваченной огнём Киево-Печерской лавры после российского удара. Как сообщает "Радио Свобода", об этом говорится в публикации издания Politico, которое ссылается на источники.
"Я думаю, (Трамп) был искренне тронут", – сказал чиновник из одной из стран G7. По мнению источников, этот шаг Зеленского, помимо прочего, способствовал тому, что Трамп согласился с жёсткими формулировками в адрес России в принятой по итогам саммита совместной декларации. Politico при этом отмечает, что сама идея, вероятно, принадлежала президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Как пишет Politico, успеху саммита способствовало и то, что собеседники Трампа, включая Макрона, при обсуждении Украины позиционировали эту страну как побеждающую на поле боя, что импонировало президенту США, делающему ставку на силу.
"Они все вместе объяснили Трампу, что Зеленский побеждает, потому что Россия… не может сдвинуть линию фронта и даже теряет территории. А Россия продолжает наносить удары по мирным жителям и святыням", – цитирует издание одного из европейских дипломатов.
В совместном заявлении, помимо уверений в поддержке Украины, содержались упоминания и о ряде практических мер, в том числе ужесточении санкций против России, а также возможном предоставлении Украине лицензий на производство ракет для ПВО на своей территории. Как сообщает агентство Bloomberg в четверг, Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой выдать лицензии на производство оружия в Европе и Украине.
Украине необходимы средства ПВО, в частности, ракеты для перехвата российских баллистических ракет, которые могут производить только США.