Стало известно, почему Трамп неожиданно ужесточил позицию в отношении РФ

В совместном заявлении, помимо уверений в поддержке Украины, содержались упоминания и о ряде практических мер, в том числе ужесточении санкций против России, а также возможном предоставлении Украине лицензий на производство ракет для ПВО на своей территории. Как сообщает агентство Bloomberg в четверг, Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой выдать лицензии на производство оружия в Европе и Украине.