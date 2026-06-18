Концерт автора музыки к фильму "Амели" и кино под открытым небом: в Земгале открывается сезон "Культурного солярия"
11 июля концертом музыки французского композитора Яна Тирсена и показом фильма «Амели» под открытым небом откроется уже второй сезон «Культурного солярия».
«Культурный солярий» — это инициатива, которая позволяет каждому получить свой «загар» ощущений, удовольствия и культуры. Посетителей приглашают остановиться, услышать, почувствовать и увидеть, насколько по-разному музыка композиторов может раскрываться в концерте и киноискусстве.
11 июля в 19.00 в Акустическом концертном зале ĪLE состоится концерт музыки французского композитора Яна Тирсена. Программу подготовили выдающиеся музыканты, лауреаты международных конкурсов — аккордеонист Артур Новик и пианист Рихард Плешанов.
После концерта гости отправятся на небольшую прогулку к солярию Ильского поместья, который находится у подножия холма Ильского поместья. Там пройдет показ под открытым небом фильма режиссера Жан-Пьера Жене «Амели», музыку к которому написал Ян Тирсен.
Для просмотра фильма зрителей просят взять с собой плед, сидушку или складные стулья для более удобного размещения. Концерты рассчитаны на взрослых и детей, у которых уже есть опыт и навыки посещения акустических концертов. Продолжительность события составит три часа.
Билеты доступны на bilesuparadize.lv.
Этим летом в ĪLE пройдет еще один «Культурный солярий».
1 августа в 19.00 музыку итальянского композитора Людовико Эйнауди исполнит виртуозное трио: Даниил Булаев — скрипка, Агнесе Эглиня — фортепиано и Гуна Шне — виолончель.
После концерта в солярии Ильского поместья покажут фильм режиссера Флориана Зеллера «Отец», получивший несколько премий Американской киноакадемии и другие награды. В картине также звучит музыка Эйнауди.