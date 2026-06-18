Мнение: нефтяной кризис ударит по Латвии сильнее, чем ожидали экономисты
Фото: пресс-фото
Страны Балтии в текущей ситуации особенно уязвимы, так как в значительной степени зависят от импортируемых энергоресурсов.
Мнение

Мнение: нефтяной кризис ударит по Латвии сильнее, чем ожидали экономисты

Отдел информации

Otkrito.lv

Цены на нефть, разгоняющийся Euribor и проблемы крупных национальных проектов замедляют экономику страны. Главный экономист Bigbank Рауль Эаметс анализирует, к чему готовиться жителям Латвии.

Влияние кризиса на Ближнем Востоке

Геополитические потрясения на Ближнем Востоке докатились до Балтии быстрее, чем предполагалось. Страны Балтии оказались в уязвимом положении из-за высокой зависимости от импорта энергоносителей. Как итог — финансовые институты синхронно ухудшают экономические прогнозы для Латвии.

Весной Bigbank прогнозировал, что валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в 2026 году вырастет на 2,4 %, а новейший прогноз предусматривает более медленный рост – на 1,5 %. Свои ожидания в отношении ВВП 16 июня снизил и Банк Латвии – с прогнозировавшихся в декабре прошлого года 2,8 % до 2 %.

Что касается инфляции, то Bigbank прогнозирует, что в Латвии в этом году она достигнет 4,8 %, тогда как Банк Латвии оценивает ее на уровне 3,6 %.

Фото: пресс-фото
Главный экономист Bigbank Рауль Эаметс прогнозирует замедление роста ВВП Латвии до 1,5% и новый виток инфляции.
Главный экономист Bigbank Рауль Эаметс прогнозирует замедление роста ВВП Латвии до 1,5% и новый виток инфляции.

Двойной удар: Euribor и коммунальные счета

Главное следствие растущей инфляции — реакция Европейского центрального банка. Повышение ключевых ставок уже взвинтило Euribor, и финансовые рынки замерли в ожидании еще одного-двух повышений в этом году.

Что это значит для каждого из нас? Расходы на кредиты вырастут как для бизнеса, так и для обычных семей. Жителям придется отдавать бóльшую часть доходов на погашение займов и повседневные траты. Покупательная способность населения неизбежно пойдет вниз.

Второй критический риск — энергоносители. Из-за привязки к природному газу Латвию ожидает подорожание электричества и отопления. Пик этого удара придется на осень, с началом отопительного сезона.

Цепная реакция: от бензина до флисовых кофт

Дорогая нефть — это не только ценники на заправках. Рост стоимости топлива автоматически закладывается в логистику, производство удобрений и продуктов питания. Но это лишь вершина айсберга.

Под удар попадет вся продукция нефтехимической промышленности. Нас ждет удорожание товаров, где используются пластмассы и синтетические материалы: строительные материалы, краски, упаковка, защитные покрытия и даже текстиль, включая популярную флисовую одежду.

Зарплаты растут, но сытой жизни не гарантируют

Единственный стабильный сектор сегодня — это рынок труда. Острого дефицита рабочих мест или всплеска безработицы не предвидится. Более того, ожидается солидный рост зарплат. По прогнозу Bigbank, он составит 6,5%, а по данным Банка Латвии — 7,4%.

Однако Рауль Эаметс предупреждает, что это позитивный сигнал, но автоматического повышения уровня жизни не произойдет. Весь рост заработных плат будет попросту съеден инфляцией и потяжелевшими счетами по кредитам.

Фактор airBaltic и Rail Baltica 

Инвестиционный климат в Латвии сейчас скован неопределенностью. Бизнесу сложно планировать будущее. Масла в огонь подливает внутренняя повестка: недавняя политическая нестабильность, а также затянувшиеся проблемы вокруг авиакомпании airBaltic и мегапроекта Rail Baltica. Это еще не кризис, но повод для крайней осторожности инвесторов.

В Эстонии прогноз роста ВВП также снижен до 1,7%, а инфляция может достичь 5%. Совсем иначе дела обстоят в Литве, которая лидирует в регионе с прогнозом роста на 3,1%. Там реформа второго пенсионного уровня высвободила значительные ресурсы, которые пошли на внутреннее потребление, а внешняя торговля удачно ориентирована на успешную сейчас Польшу.

Подводя итог, можно сказать, что перспективы экономики Латвии в настоящее время оцениваются с осторожностью. Базовый сценарий по-прежнему предполагает рост, однако он будет более медленным, чем прогнозировалось в начале года. В свою очередь в случае более неблагоприятных внешних условий рост может оказаться еще слабее.

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