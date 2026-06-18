Мнение: нефтяной кризис ударит по Латвии сильнее, чем ожидали экономисты
Цены на нефть, разгоняющийся Euribor и проблемы крупных национальных проектов замедляют экономику страны. Главный экономист Bigbank Рауль Эаметс анализирует, к чему готовиться жителям Латвии.
Влияние кризиса на Ближнем Востоке
Геополитические потрясения на Ближнем Востоке докатились до Балтии быстрее, чем предполагалось. Страны Балтии оказались в уязвимом положении из-за высокой зависимости от импорта энергоносителей. Как итог — финансовые институты синхронно ухудшают экономические прогнозы для Латвии.
Весной Bigbank прогнозировал, что валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в 2026 году вырастет на 2,4 %, а новейший прогноз предусматривает более медленный рост – на 1,5 %. Свои ожидания в отношении ВВП 16 июня снизил и Банк Латвии – с прогнозировавшихся в декабре прошлого года 2,8 % до 2 %.
Что касается инфляции, то Bigbank прогнозирует, что в Латвии в этом году она достигнет 4,8 %, тогда как Банк Латвии оценивает ее на уровне 3,6 %.
Двойной удар: Euribor и коммунальные счета
Главное следствие растущей инфляции — реакция Европейского центрального банка. Повышение ключевых ставок уже взвинтило Euribor, и финансовые рынки замерли в ожидании еще одного-двух повышений в этом году.
Что это значит для каждого из нас? Расходы на кредиты вырастут как для бизнеса, так и для обычных семей. Жителям придется отдавать бóльшую часть доходов на погашение займов и повседневные траты. Покупательная способность населения неизбежно пойдет вниз.
Второй критический риск — энергоносители. Из-за привязки к природному газу Латвию ожидает подорожание электричества и отопления. Пик этого удара придется на осень, с началом отопительного сезона.
Цепная реакция: от бензина до флисовых кофт
Дорогая нефть — это не только ценники на заправках. Рост стоимости топлива автоматически закладывается в логистику, производство удобрений и продуктов питания. Но это лишь вершина айсберга.
Под удар попадет вся продукция нефтехимической промышленности. Нас ждет удорожание товаров, где используются пластмассы и синтетические материалы: строительные материалы, краски, упаковка, защитные покрытия и даже текстиль, включая популярную флисовую одежду.
Зарплаты растут, но сытой жизни не гарантируют
Единственный стабильный сектор сегодня — это рынок труда. Острого дефицита рабочих мест или всплеска безработицы не предвидится. Более того, ожидается солидный рост зарплат. По прогнозу Bigbank, он составит 6,5%, а по данным Банка Латвии — 7,4%.
Однако Рауль Эаметс предупреждает, что это позитивный сигнал, но автоматического повышения уровня жизни не произойдет. Весь рост заработных плат будет попросту съеден инфляцией и потяжелевшими счетами по кредитам.
Фактор airBaltic и Rail Baltica
Инвестиционный климат в Латвии сейчас скован неопределенностью. Бизнесу сложно планировать будущее. Масла в огонь подливает внутренняя повестка: недавняя политическая нестабильность, а также затянувшиеся проблемы вокруг авиакомпании airBaltic и мегапроекта Rail Baltica. Это еще не кризис, но повод для крайней осторожности инвесторов.
В Эстонии прогноз роста ВВП также снижен до 1,7%, а инфляция может достичь 5%. Совсем иначе дела обстоят в Литве, которая лидирует в регионе с прогнозом роста на 3,1%. Там реформа второго пенсионного уровня высвободила значительные ресурсы, которые пошли на внутреннее потребление, а внешняя торговля удачно ориентирована на успешную сейчас Польшу.
Подводя итог, можно сказать, что перспективы экономики Латвии в настоящее время оцениваются с осторожностью. Базовый сценарий по-прежнему предполагает рост, однако он будет более медленным, чем прогнозировалось в начале года. В свою очередь в случае более неблагоприятных внешних условий рост может оказаться еще слабее.