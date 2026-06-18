Эспланаду ждут большие перемены: один из главных парков Риги начнут обновлять уже в этом году

«Городу необходимо четкое видение развития и содержания парка Эспланада, поскольку это центральное место Риги, которое каждый день посещают тысячи жителей и туристов. Конкурс эскизов позволит получить разработанное профессионалами решение, которое обеспечит современную парковую среду и одновременно сохранит ее историческую ценность. Однако, учитывая, что в парке в течение всего года проходят публичные мероприятия, уже в этом году планируется привести в порядок опасные пешеходные дорожки и заменить покрытие там, где это необходимо. Мы оценили, что эти работы можно провести без масштабного строительства и без существенного влияния на историческое наследие, поскольку повышение безопасности является неотложным», — поясняет председатель Комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхолц.