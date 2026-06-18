Эспланаду ждут большие перемены: один из главных парков Риги начнут обновлять уже в этом году
В одном из центральных парков Риги готовят перемены: для Эспланады ищут новое видение развития, но первые работы начнутся уже в этом году — с самых опасных пешеходных дорожек.
Эспланада — одно из важнейших зеленых общественных пространств бульварного кольца исторического центра Риги. Для ее развития необходим единый подход в масштабе всего парка. Парк является архитектурным памятником регионального значения «Эспланада» и находится на территории градостроительного памятника государственного значения «Исторический центр города Риги», а также объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
До сих пор в содержании парка проводились отдельные и фрагментарные работы, однако эти улучшения реализовывались без единой концепции развития. В парке по-прежнему есть опасные пешеходные дорожки, изношенное оборудование, а в отдельных местах необходимо обновить насаждения и усовершенствовать решения по уходу за ними. Кроме того, учитывая историческое значение парка, самоуправлению необходимо ясное долгосрочное видение его развития. Конкурс эскизов позволит в дальнейшем планировать вложения самоуправления в парк последовательно и целенаправленно, чтобы отдельные улучшения складывались в единое и качественное развитие парка.
Конкурс эскизов проводится для того, чтобы в открытом творческом соревновании между архитекторами и проектировщиками найти лучшее решение и наиболее компетентных авторов, которые разработают ландшафтно, архитектурно и художественно ценный, а также экономически обоснованный дизайн общественного пространства. Однако, учитывая, что конкурс эскизов, проектирование и подготовка строительных работ являются поэтапным процессом, для повышения безопасности уже в этом году в парке планируется восстановить самые опасные пешеходные дорожки.
«Городу необходимо четкое видение развития и содержания парка Эспланада, поскольку это центральное место Риги, которое каждый день посещают тысячи жителей и туристов. Конкурс эскизов позволит получить разработанное профессионалами решение, которое обеспечит современную парковую среду и одновременно сохранит ее историческую ценность. Однако, учитывая, что в парке в течение всего года проходят публичные мероприятия, уже в этом году планируется привести в порядок опасные пешеходные дорожки и заменить покрытие там, где это необходимо. Мы оценили, что эти работы можно провести без масштабного строительства и без существенного влияния на историческое наследие, поскольку повышение безопасности является неотложным», — поясняет председатель Комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхолц.
Участникам конкурса эскизов предстоит найти баланс между историческими ценностями парка и современными потребностями, поскольку парк является многофункциональным общественным пространством, где круглый год проходят различные мероприятия. Претенденты должны предусмотреть, что работы будут реализовываться поэтапно, начиная с приоритетно необходимой инфраструктуры — подключения к электроснабжению, туалетов, безопасных и удобных пешеходных дорожек, а также детской игровой площадки.
Участники конкурса должны представить видение развития площади Райниса, предложив для нее современное и многофункциональное решение, а также дизайн-предложения для павильона кафе, домика садовника и хозяйственной зоны. Кроме того, в предложениях должны быть предусмотрены решения для проведения мероприятий разного масштаба, организации потоков посетителей и интеграции технического обеспечения. Также необходимо разработать подход к защите существующих ландшафтных и культурно-исторических ценностей во время публичных мероприятий.
Участники должны также предложить идеи о том, как можно расширить возможности активного отдыха для молодежи, а также решения для уменьшения конфликтов между потоками пешеходов и велосипедистов.
Для объявления конкурса эскизов уже проведены подготовительные работы: выполнено историческое исследование парка, организованы мероприятия по вовлечению общества, а также состоялись встречи с экспертами и представителями расположенных рядом объектов недвижимости, в том числе с Национальным управлением культурного наследия и Латвийским национальным художественным музеем.