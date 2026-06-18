Специальный поезд, звездные гости и хиты: что ждет зрителей концерта Prāta Vētra в Лиепае

«К заключительному концерту тура в Лиепае усердно готовимся не только мы, но и наши друзья — музыканты Chris Noah и Fiņķis. Вместе будем петь, танцевать и еще раз наслаждаться атмосферой этого замечательного концертного тура», — рассказали музыканты Prāta Vētra.