Специальный поезд, звездные гости и хиты: что ждет зрителей концерта Prāta Vētra в Лиепае
Уже через месяц легендарная латвийская группа Prāta Vētra завершит свой тур "Pirmās dienas tūre" масштабным концертом в Лиепае. Для зрителей готовят специальных гостей, фанатский поезд и уникальную праздничную программу.
18 июля группа Prāta Vētra завершит свой тур большим концертом на стадионе Daugava в Лиепае. По традиции перед выступлением группы на сцену выйдут специальные гости. На этот раз зрителей ждут энергичные выступления музыкантов Chris Noah и Fiņķis.
«К заключительному концерту тура в Лиепае усердно готовимся не только мы, но и наши друзья — музыканты Chris Noah и Fiņķis. Вместе будем петь, танцевать и еще раз наслаждаться атмосферой этого замечательного концертного тура», — рассказали музыканты Prāta Vētra.
Организаторы также сообщили, что концерт в Лиепае будет несколько отличаться от выступлений прошлого лета. На сцену вместе с группой выйдут музыкант MESA и актриса Агнесе Будовска.
В день концерта ворота стадиона откроются в 17:00, а первый специальный гость начнет выступление в 19:00.
Для удобства поклонников предусмотрены дополнительные возможности. У стадиона будет работать велопарковка страховой компании Balcia, а компания Neste подготовила специальные предложения на автозаправочных станциях в Аннениекской волости, Салдусе и Лиепае.
Кроме того, в день концерта в Лиепаю отправится специальный пассажирский поезд, который организаторы назвали «фанатским рейсом». После завершения мероприятия он доставит зрителей обратно в Ригу.
Праздничную атмосферу продолжит и Radio TEV, которое с 23:00 будет транслировать исключительно песни Prāta Vētra. Музыканты уверены, что финал тура станет настоящим праздником как для группы, так и для ее поклонников.