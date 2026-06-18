Сейм продлил действие сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо

Глава фракции Союза зеленых и крестьян в Сейме Харийс Рокпелнис ранее подчеркнул, что первоначальное регулирование было принято как реакция на напряженность на Ближнем Востоке и связанную с ней неопределенность на рынках энергоресурсов. Он указал, что, хотя в ситуации наблюдаются отдельные признаки стабилизации, гарантий долгосрочной стабильности нет, и цены на топливо по-прежнему остаются выше, чем до начала конфликта.