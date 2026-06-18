Сейм продлил действие сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо
Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года.
До сих пор пониженную акцизную ставку планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки до конца года.
Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 евро до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на народное хозяйство и жителей. В свою очередь, для маркированного дизельного топлива в сельском хозяйстве ставка установлена в размере 21 евро за 1000 литров.
Глава фракции Союза зеленых и крестьян в Сейме Харийс Рокпелнис ранее подчеркнул, что первоначальное регулирование было принято как реакция на напряженность на Ближнем Востоке и связанную с ней неопределенность на рынках энергоресурсов. Он указал, что, хотя в ситуации наблюдаются отдельные признаки стабилизации, гарантий долгосрочной стабильности нет, и цены на топливо по-прежнему остаются выше, чем до начала конфликта.
Также парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис сказал, что нестабильность на рынках энергоресурсов сохраняется, и сохранение пониженного акциза помогает обеспечить большую прогнозируемость и стабильность.
В то же время в Министерстве финансов ранее предупреждали о возможном негативном влиянии на государственный бюджет. Представитель министерства Илмарс Шнюцинс указал, что при нынешнем уровне цен на топливо - ниже двух евро за литр - продление снижения акциза могло бы привести к сокращению доходов примерно на 2,4 миллиона евро в месяц. По мнению Минфина, в случае необходимости следует рассмотреть компенсирующие механизмы, например, используя средства на непредвиденные расходы.
Средняя цена дизельного топлива в Латвии в этом году достигла самого высокого уровня на неделе с 6 по 12 апреля, когда она составляла 2,12 евро за литр. Исторически самые высокие цены на дизельное топливо и на бензин 95-й марки были зафиксированы в июне 2022 года.