В центре Риги почти на месяц закроют перекресток с интенсивным движением транспорта

В указанный период движение транспортных средств на перекрестке будет полностью перекрыто. Движение пешеходов будет ограничено и организовано по временным маршрутам. Схема организации движения предусматривает закрытие участка улицы Дзирнаву у перекрестка в обоих направлениях с перенаправлением транспортного потока на соседние улицы.