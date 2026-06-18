В центре Риги почти на месяц закроют перекресток с интенсивным движением транспорта
Для реализации проекта по созданию велополос и благоустройству перекрестков на участке улицы Дзирнаву от улицы Тербатас до улицы Сколас с 3 по 24 июля будет закрыто движение транспорта на перекрестке улиц Дзирнаву и Сколас.
В указанный период движение транспортных средств на перекрестке будет полностью перекрыто. Движение пешеходов будет ограничено и организовано по временным маршрутам. Схема организации движения предусматривает закрытие участка улицы Дзирнаву у перекрестка в обоих направлениях с перенаправлением транспортного потока на соседние улицы.
Одновременно для обеспечения движения транспорта в зоне строительных работ будет изменена организация движения на нескольких близлежащих участках улиц. На них будет введено двустороннее движение:
- на улице Сколас на участке от улицы Дзирнаву до улицы Элизабетес;
- на улице Сколас на участке от улицы Лачплеша до улицы Дзирнаву;
- на улице Дзирнаву на участке от улицы Сколас до улицы Кришьяня Валдемара.
Учитывая, что работы проводятся в историческом центре Риги, где ежедневно наблюдается интенсивное движение автомобилей, пешеходов и велосипедистов, жителей призывают заранее планировать маршруты передвижения, использовать альтернативные пути и учитывать дополнительное время в дороге.