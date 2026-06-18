Водителей предупредили о серьезных ограничениях движения в Риге с 19 по 21 июня
В ближайшие дни центр Риги ждет ряд ограничений движения, связанных с проведением XX Праздника песни и танца студентов стран Балтии Gaudeamus. Из-за шествия участников будут перекрыты улицы, изменятся возможности парковки, а в отдельных местах временно запретят движение самокатов и других средств микромобильности.
Шествие участников праздника пройдет 21 июня с 16:00 по маршруту:
Набережная 11 Ноября — Домская площадь — улица Смилшу — улица Вальню — улица Калькю — площадь Свободы.
Где запретят остановку и стоянку
С 19 июня 07:00 до 20 июня 22:00
- на параллельной улице к Экспорта, на участке от улицы Микеля до улицы Берты Пипини.
С 20 июня 17:00 до 21 июня 24:00
- по обеим сторонам 11 Ноября набережной на участке от улицы Калькю до улицы Муйтас;
- на параллельной улице вдоль 11 Ноября набережной.
С 20 июня 12:00 до 21 июня 21:00
- на правой стороне бульвара Аспазияс, на участке от улицы Театра до улицы Калькю.
С 20 июня 22:00 до 21 июня 21:00
- по обеим сторонам бульвара Зигфрида Анны Мейеровица на участке от улицы Смилшу до улицы Калькю;
- на улице Смилшу от улицы Екаба до улицы Вальню;
- на улице Вальню от улицы Смилшу до улицы Калькю;
- на левой стороне бульвара Аспазияс от улицы Театра до улицы Калькю.
Дополнительно остановка и стоянка будут запрещены:
С 19 июня 07:00 до 21 июня 24:00
- на правой стороне бульвара Зигфрида Анны Мейеровица от улицы Смилшу до улицы Кришьяня Валдемара.
С 19 июня 10:00 до 20 июня 24:00
- на улице Сканстес от улицы Спорта до улицы Зирню.
20 июня с 07:00 до 21:00
- на бульваре Кронвалда, на участке от улицы Цитаделес до улицы Муйтас.
Какие улицы будут перекрыты для движения транспорта
С 20 июня 21:00 до 21 июня 24:00 будет закрыто движение:
- по 11 Ноября набережной от улицы Калькю до улицы Муйтас;
- по параллельной улице вдоль набережной.
21 июня с 15:00 до 21:00 (кроме общественного и оперативного транспорта)
будут закрыты:
- бульвар Бривибас от улицы Меркеля до бульвара Райня;
- бульвар Райня от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Кришьяня Барона;
- бульвар Аспазияс от улицы Кришьяня Барона до улицы Калькю;
- бульвар Зигфрида Анны Мейеровица от улицы Калькю до улицы Кришьяня Валдемара.
Ограничения во время шествия
21 июня с 15:00 до 17:00 для обеспечения шествия участников будет полностью закрыто движение транспорта, включая велорикши, электромобили, электросамокаты, велосипеды Beer Bike, конные экипажи и другие средства микромобильности:
- Полю гате;
- улица Пилс на участке от Полю гате до Домской площади;
- Домская площадь;
- улица Екаба;
- улица Смилшу;
- улица Вальню на участке от улицы Смилшу до улицы Калькю.
Ограничения для электросамокатов и других средств микромобильности
21 июня с 08:00 до 21:00 будут закрыты зоны парковки средств микромобильности:
- на улице Калькю у улицы Вальню;
- на бульваре Аспазияс у улицы Калькю;
- на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица у Бастионной горки.