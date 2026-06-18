Водителей предупредили о серьезных ограничениях движения в Риге с 19 по 21 июня
Фото: LETA
Масштабное шествие студентов изменит движение транспорта в центре Риги.
В Латвии

Водителей предупредили о серьезных ограничениях движения в Риге с 19 по 21 июня

Отдел информации

Otkrito.lv

В ближайшие дни центр Риги ждет ряд ограничений движения, связанных с проведением XX Праздника песни и танца студентов стран Балтии Gaudeamus. Из-за шествия участников будут перекрыты улицы, изменятся возможности парковки, а в отдельных местах временно запретят движение самокатов и других средств микромобильности.

Шествие участников праздника пройдет 21 июня с 16:00 по маршруту:

Набережная 11 Ноября — Домская площадь — улица Смилшу — улица Вальню — улица Калькю — площадь Свободы.

Где запретят остановку и стоянку

С 19 июня 07:00 до 20 июня 22:00

  • на параллельной улице к Экспорта, на участке от улицы Микеля до улицы Берты Пипини.

С 20 июня 17:00 до 21 июня 24:00

  • по обеим сторонам 11 Ноября набережной на участке от улицы Калькю до улицы Муйтас;
  • на параллельной улице вдоль 11 Ноября набережной.

С 20 июня 12:00 до 21 июня 21:00

  • на правой стороне бульвара Аспазияс, на участке от улицы Театра до улицы Калькю.

С 20 июня 22:00 до 21 июня 21:00

  • по обеим сторонам бульвара Зигфрида Анны Мейеровица на участке от улицы Смилшу до улицы Калькю;
  • на улице Смилшу от улицы Екаба до улицы Вальню;
  • на улице Вальню от улицы Смилшу до улицы Калькю;
  • на левой стороне бульвара Аспазияс от улицы Театра до улицы Калькю.

Дополнительно остановка и стоянка будут запрещены:

С 19 июня 07:00 до 21 июня 24:00

  • на правой стороне бульвара Зигфрида Анны Мейеровица от улицы Смилшу до улицы Кришьяня Валдемара.

С 19 июня 10:00 до 20 июня 24:00

  • на улице Сканстес от улицы Спорта до улицы Зирню.

20 июня с 07:00 до 21:00

  • на бульваре Кронвалда, на участке от улицы Цитаделес до улицы Муйтас.

Какие улицы будут перекрыты для движения транспорта

С 20 июня 21:00 до 21 июня 24:00 будет закрыто движение:

  • по 11 Ноября набережной от улицы Калькю до улицы Муйтас;
  • по параллельной улице вдоль набережной.

21 июня с 15:00 до 21:00 (кроме общественного и оперативного транспорта)
будут закрыты:

  • бульвар Бривибас от улицы Меркеля до бульвара Райня;
  • бульвар Райня от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Кришьяня Барона;
  • бульвар Аспазияс от улицы Кришьяня Барона до улицы Калькю;
  • бульвар Зигфрида Анны Мейеровица от улицы Калькю до улицы Кришьяня Валдемара.

Ограничения во время шествия

21 июня с 15:00 до 17:00 для обеспечения шествия участников будет полностью закрыто движение транспорта, включая велорикши, электромобили, электросамокаты, велосипеды Beer Bike, конные экипажи и другие средства микромобильности:

  • Полю гате;
  • улица Пилс на участке от Полю гате до Домской площади;
  • Домская площадь;
  • улица Екаба;
  • улица Смилшу;
  • улица Вальню на участке от улицы Смилшу до улицы Калькю.

Ограничения для электросамокатов и других средств микромобильности

21 июня с 08:00 до 21:00 будут закрыты зоны парковки средств микромобильности:

  • на улице Калькю у улицы Вальню;
  • на бульваре Аспазияс у улицы Калькю;
  • на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица у Бастионной горки.

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