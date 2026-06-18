Скорые застревают у больниц: Минздрав договорился о мерах, которые должны изменить систему

Представители клинических университетских больниц подчеркнули, что главная задача — обеспечить непрерывный прием острых пациентов. При этом были названы несколько системных причин, которые нарушают баланс. Среди них — недостаточная доступность других уровней медицинской помощи, из-за чего часть пациентов с менее острыми проблемами обращается в приемные отделения больниц. На ситуацию также влияют сектор социальной помощи, рост числа хронических пациентов, неравномерное участие региональных больниц в приеме пациентов и недостаточное перенаправление людей в стационары более низкого уровня, когда это позволяет состояние здоровья.