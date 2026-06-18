Скорые застревают у больниц: Минздрав договорился о мерах, которые должны изменить систему
После очередей машин скорой помощи у приемного отделения больницы имени Паула Страдиня Министерство здравоохранения, Служба неотложной медицинской помощи и представители больниц договорились о мерах, которые должны улучшить поток пациентов и снизить нагрузку на стационары.
В среду в Министерстве здравоохранения прошла встреча с руководством Службы неотложной медицинской помощи, представителями Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня и Рижской Восточной клинической университетской больницы. Главная тема — как организовать поток пациентов так, чтобы медицинская помощь была доступна своевременно, а бригады скорой не застревали у больниц вместе с привезенными пациентами.
Поводом для обсуждения стала ситуация у приемного отделения больницы имени Паула Страдиня, где образовывались очереди машин скорой помощи. Из-за этого пациентам приходилось ждать передачи в больницу, а сами бригады в это время не могли оперативно выезжать на новые вызовы.
Представители клинических университетских больниц подчеркнули, что главная задача — обеспечить непрерывный прием острых пациентов. При этом были названы несколько системных причин, которые нарушают баланс. Среди них — недостаточная доступность других уровней медицинской помощи, из-за чего часть пациентов с менее острыми проблемами обращается в приемные отделения больниц. На ситуацию также влияют сектор социальной помощи, рост числа хронических пациентов, неравномерное участие региональных больниц в приеме пациентов и недостаточное перенаправление людей в стационары более низкого уровня, когда это позволяет состояние здоровья.
На встрече стороны договорились как о краткосрочных оперативных решениях, так и о долгосрочных шагах по улучшению системы. Больница имени Паула Страдиня продолжит совершенствовать организацию потока пациентов неотложной помощи: будут оценены внутренние процессы, обеспеченность персоналом, а также возможность привлечения независимых экспертов для анализа и улучшения работы.
Также достигнута договоренность увеличить число терапевтических коек в медицинских учреждениях как в Риге, так и за ее пределами. Планируется развивать более эффективный механизм перенаправления пациентов в больницы соответствующего уровня, если это позволяет их состояние. Кроме того, власти намерены укреплять и шире использовать ресурс дежурных врачей.
Дежурные врачи оказывают медицинскую помощь вне рабочего времени семейных врачей всем жителям, независимо от того, в какой практике семейного врача они зарегистрированы.
Дополнительно планируется улучшить информирование жителей о доступности дежурных врачей и развивать дистанционные консультации.
По данным Национальной службы здравоохранения, в 2025 году в отделениях неотложной помощи и приемных отделениях больниц были зарегистрированы 665 134 пациента. Это на 2,2% больше, чем годом ранее. Самый заметный рост наблюдается в клинических университетских больницах, где в среднем за день принимают более 226 пациентов.
При этом в среднем только около 33% пациентов, находившихся под наблюдением, затем госпитализируют. По оценке министерства, это показывает необходимость укреплять доступность медицинских услуг вне стационаров, чтобы больницы не становились первым и единственным вариантом помощи для всех случаев.
Как сообщалось ранее, у приемного отделения больницы имени Паула Страдиня периодически образуются многочасовые заторы из бригад Службы неотложной медицинской помощи. В начале июня одной из бригад пришлось ждать почти два часа, прежде чем пациент был передан больнице. Похожая ситуация возникала и в марте прошлого года.
В самой больнице имени Паула Страдиня ранее поясняли LETA, что проблемы с потоком пациентов в Центре неотложной медицины связаны не только с работой самого центра, но и с общей нагрузкой на больницу, числом доступных коек и сложностью лечения пациентов.
В свою очередь глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле заявила, что ситуация, когда у приемного отделения одновременно ждут несколько бригад скорой помощи, ясно показывает недостаточную готовность системы к кризисным условиям.
По ее словам, неспособность больниц своевременно принимать пациентов создает системный риск для всей цепочки неотложной медицинской помощи. Бригады задерживаются, оперативность снижается, а в тяжелых случаях возрастает риск, что помощь не будет оказана достаточно быстро.
Ципуле подчеркнула, что служба уже несколько лет предлагает конкретные системные решения. Подготовлен проект правил Кабинета министров, который предусматривает, что пациент должен быть принят у бригады не позднее чем через 15 минут, а в критических случаях — немедленно. Однако, по словам главы службы, эта инициатива до сих пор не продвинулась дальше, поэтому проблемы сохраняются.
Чтобы снизить риски, необходимы четкое нормативное регулирование, эффективное управление мощностями больниц и активное участие Министерства здравоохранения. В противном случае очереди у больниц и связанные с ними угрозы безопасности пациентов будут продолжаться, подчеркнула Ципуле.