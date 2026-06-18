Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 18 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Подходящий день для того, чтобы начать генеральное наступление на одну из своих слабостей. Знать бы только, на какую именно...
Телец
Сегодня вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов, и вы постараетесь побыстрее их убить. Не стоит этого делать - мало того, что вас будет ждать жестокое разочарование, вы еще и время потеряете.
Близнецы
Сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет скорее всего просто не очень удачно сформулированной, но тем ни менее невинной шуткой.
Рак
Не спешите активно действовать, вы все равно не сможете ускорить события. Подождите, пока вам не дадут совершенно недвусмысленного знака, что путь открыт.
Лев
Сегодня стоит доверять лишь первому впечатлению. Все остальные будут слишком сильно засорены вашей склонностью домысливать.
Дева
Будьте терпеливы, в течение ближайшего времени мало что сможет вас порадовать. Однако ожидание ваше, сколь бы тоскливым оно ни было, будет вознаграждено сторицей.
Весы
Сегодня вам может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать, или нет - вы будете правы, а это главное.
Скорпион
Больших усилий вам сегодня прикладывать не придется, чем бы вы ни занимались. Ваше блюдечко с голубой каемочкой будет доставлено в срок и по адресу.
Стрелец
Рассмотрите картину происходящего в целом, и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть известное сходство, так что, при правильном подходе, вы можете убить двух зайцев сразу.
Козерог
Сегодня некие, тысячу лет назад предпринимавшиеся и уже давно забытые вами усилия внезапно начнут приносить плоды. Правда, ситуация могла несколько измениться, и перед вами может встать вопрос, что, собственно, с этим подарком судьбы делать?
Водолей
Сегодня успешными должны быть всяческие начинания. Рутинные занятия радости вам не принесут.
Рыбы
Сегодня вы будете настроены на практический лад. Займитесь домашними делами - это принесет вам чувство глубокого удовлетворения, притупив тем самым чувства голода и холода.