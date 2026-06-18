Четверг порадует теплом и солнцем.
В Латвии
Сегодня 07:12
В Латвии потеплеет до +24 градусов, но без дождей не обойдется
После нескольких прохладных дней в Латвию вернется более теплая погода. В четверг воздух местами прогреется до +24 градусов, хотя к вечеру в отдельных районах возможен небольшой дождь.
Четверг начнется с переменной облачности, но с середины дня небо с запада постепенно затянут облака, которые местами принесут небольшой кратковременный дождь.
Будет дуть слабый до умеренного ветер западных направлений. Воздух прогреется до +19…+24 градусов, местами на морском побережье будет на несколько градусов прохладнее.
В Риге солнце будет чередоваться с облаками, вечером ожидается небольшой дождь. При слабом до умеренного ветре западных направлений температура воздуха повысится до +22…+24 градусов.