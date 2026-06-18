Можно обгореть за 20 минут: жителей Латвии предупреждают об усилении UV-излучения

Больше всего от солнечных лучей следует беречься людям со светлой кожей и светлыми или рыжими волосами, у которых много веснушек. Очень осторожными нужно быть и тем, кто раньше уже получал солнечные ожоги. Также от солнца особенно важно защищать детей.