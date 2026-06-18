Можно обгореть за 20 минут: жителей Латвии предупреждают об усилении UV-излучения
В ближайшие дни солнце в Латвии станет опаснее: из-за снижения уровня озона усилится ультрафиолетовое излучение. Специалисты предупреждают, что людям с чувствительной кожей можно обгореть уже за 20 минут.
Согласно данным Европейского космического агентства, количество озона в стратосфере над Латвией 20-22 июня снизится с нынешних 360-380 единиц Добсона до 320-340 единиц. В результате до поверхности земли будет доходить более интенсивное UV-излучение, а индекс UV-радиации в солнечную погоду в середине дня повысится как минимум до шестого уровня.
В таких условиях с 11:00 до 16:00 не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. Люди с особо чувствительной кожей, если не соблюдать меры предосторожности, могут обгореть на солнце за 20 минут. Продлить время пребывания на солнце можно с помощью защитного крема.
Каждый год самое сильное UV-излучение в Латвии наблюдается в июне и первой половине июля.
Чтобы избежать ожогов, которые являются главным фактором риска развития злокачественных опухолей кожи, в начале сезона загара сначала следует находиться на солнце совсем недолго. Позже продолжительность пребывания на солнце можно постепенно увеличивать.
Больше всего от солнечных лучей следует беречься людям со светлой кожей и светлыми или рыжими волосами, у которых много веснушек. Очень осторожными нужно быть и тем, кто раньше уже получал солнечные ожоги. Также от солнца особенно важно защищать детей.
От UV-лучей необходимо защищать и глаза. Кроме того, нужно учитывать, что многие поверхности, особенно вода и светлый песок, отражают значительную часть солнечных лучей.
Наибольший риск для здоровья создает загар в солярии и в южных странах, где UV-радиация намного сильнее, чем в Латвии.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что выходные начнутся с теплой и преимущественно сухой погоды. В пятницу и субботу небо будет закрывать переменное количество облаков, местами они принесут кратковременный дождь. При слабом ветре в ночь на субботу местами сгустится туман.
Ночью температура воздуха опустится до +11...+15 градусов, а днем поднимется до +19...+24 градусов. В субботу будет еще на пару градусов теплее, однако на побережье Курземе по-прежнему сохранится более прохладная погода.
В воскресенье и в начале следующей недели временами снова будут появляться дождевые облака. В воскресенье дождь ожидается на большей части территории страны, возможна также гроза.
Дни будут по-летнему теплыми, местами столбик термометра достигнет отметки +25 градусов. Ночью также будет не холоднее +12...+17 градусов.