Покупки на Temu, AliExpress и Shein станут еще дороже: в Латвии с ноября вводят новый сбор
Пока внимание покупателей приковано к дате 1 июля, когда для посылок из стран за пределами ЕС отменят действовавшее до сих пор освобождение от таможенной пошлины для товаров стоимостью до 150 евро, жителей Латвии ожидает еще одно важное изменение — с 1 ноября появится дополнительный сбор за обработку отправлений.
Как уже сообщал Otkrito.lv, с 1 июля вступят в силу новые правила ЕС, согласно которым больше не будет действовать освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Вместо этого вводится упрощенный порядок расчета: за каждую товарную позицию в отправлении будет взиматься фиксированная таможенная пошлина в размере 3 евро.
Под товарной позицией понимается один или несколько товаров с одинаковой тарифной классификацией, описанием и страной происхождения. Например, если в одной посылке находятся платье, мужские брюки, детская одежда и футболка, они будут считаться четырьмя отдельными позициями. В таком случае сумма таможенной пошлины составит уже 12 евро.
При этом налог на добавленную стоимость (НДС) продолжит взиматься со всех товаров, как и раньше. При этом покупателям следует быть осторожными при возврате товаров. Если вы передумаете и вернете товар продавцу, получив обратно деньги за покупку, уплаченный таможенный сбор возвращен не будет.
Если интернет-магазин или торговая платформа, такие как Temu, AliExpress, Shein или eBay, работают по специальной системе IOSS, позволяющей уплачивать налоги сразу при покупке, то НДС и таможенная пошлина будут оплачены автоматически. В этом случае покупателям не придется самостоятельно заниматься таможенным оформлением.
Во всех остальных случаях налоги придется оплачивать при растаможивании посылки после ее прибытия в Латвию. Получатель сможет либо самостоятельно оформить декларацию через систему электронного декларирования Службы госдоходов, либо воспользоваться услугами Latvijas Pasts или таможенных брокеров.
Однако на этом изменения не заканчиваются. С 1 ноября для всех посылок из третьих стран вводится дополнительный сбор за обработку (Union handling fee) — по 2 евро за каждую товарную позицию в отправлении.
Новые правила затронут покупки не только в Китае, но и в США, Великобритании, Норвегии, Швейцарии и любых других странах, не входящих в Европейский союз.