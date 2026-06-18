Покупки на Temu, AliExpress и Shein станут еще дороже: в Латвии с ноября вводят новый сбор

При этом налог на добавленную стоимость (НДС) продолжит взиматься со всех товаров, как и раньше. При этом покупателям следует быть осторожными при возврате товаров. Если вы передумаете и вернете товар продавцу, получив обратно деньги за покупку, уплаченный таможенный сбор возвращен не будет.