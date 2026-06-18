Эксперт рассказал, почему у Латвии ухудшились экономические перспективы

Давление на цены энергоресурсов, вызванное конфликтом на Ближнем Востоке, стало существенным риском как для экономики Латвии, так и для всей Европы. Даже если цены на нефть продолжат снижаться в ближайшие месяцы, замедление инфляции может происходить медленнее, чем прогнозировалось ранее, поскольку влияние подорожания энергоресурсов уже начало распространяться и на другие группы товаров и услуг. Экономист OP Pohjola прогнозирует, что инфляция в Латвии в этом году достигнет 4%, а в следующем году может снизиться до 2,5%.