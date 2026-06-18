Эксперт рассказал, почему у Латвии ухудшились экономические перспективы
Хотя экономика Латвии продолжит расти, геополитическая неопределенность и конфликт на Ближнем Востоке снизили темпы восстановления экономики и будут препятствовать ожидаемому снижению инфляции, прогнозирует старший экономист финской финансовой группы OP Pohjola Йоона Видгрен.
По оценке эксперта, события последних дней в ближневосточном конфликте положительно повлияют на прогнозы мировой экономики, однако не настолько существенно, чтобы кардинально изменить последние расчеты.
«В первом квартале экономика Латвии показала результаты лучше ожидаемых, однако геополитические события последних месяцев и сохраняющиеся высокие цены на нефть ухудшили экономические перспективы. Особенно это заметно по настроениям потребителей и прогнозам инфляции, которые пришлось пересмотреть в сторону повышения», — отмечает Йоона Видгрен.
В начале этого года экономика Латвии демонстрировала устойчивый рост. В первом квартале ВВП увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными факторами роста стали инвестиции и частное потребление. Вклад чистого экспорта оставался отрицательным, поскольку импорт рос быстрее экспорта.
Согласно прогнозам экономиста OP Pohjola, экономика Латвии в этом году вырастет на 2%, а в 2027 году рост может достичь 3%. Развитие экономики продолжит поддерживаться внутренним спросом, включая частное и государственное потребление, а также бюджетной политикой и растущими инвестициями в оборону.
Давление на цены энергоресурсов, вызванное конфликтом на Ближнем Востоке, стало существенным риском как для экономики Латвии, так и для всей Европы. Даже если цены на нефть продолжат снижаться в ближайшие месяцы, замедление инфляции может происходить медленнее, чем прогнозировалось ранее, поскольку влияние подорожания энергоресурсов уже начало распространяться и на другие группы товаров и услуг. Экономист OP Pohjola прогнозирует, что инфляция в Латвии в этом году достигнет 4%, а в следующем году может снизиться до 2,5%.
Одним из наиболее заметных последствий ближневосточного конфликта в странах Балтии стало ухудшение потребительских настроений. Более высокая инфляция и растущая неопределенность снизили оптимизм домохозяйств во всех странах Балтии, включая Латвию. Тем не менее общее финансовое положение домохозяйств остается стабильным, что в долгосрочной перспективе создает хорошие предпосылки для роста частного потребления.
«Если потенциальное соглашение о прекращении войны на Ближнем Востоке и снижение цен на нефть сохранятся, это может ослабить инфляционное давление и постепенно улучшить условия для бизнеса с точки зрения издержек. Если же геополитическая ситуация вновь обострится или колебания на энергетических рынках продолжатся, предприятиям придется и дальше работать в условиях повышенной неопределенности и давления на расходы», — отметил руководитель латвийского филиала OP Corporate Bank plc Элмарс Прикшанс.