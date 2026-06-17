Стало известно, куда жители Латвии готовы вложить свободные деньги
Жители Латвии на протяжении уже нескольких лет неизменно считают недвижимость лучшим способом вложения средств, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Swedbank. Но некоторые владываются и в свои пенсии.
Треть жителей страны в первую очередь инвестировала бы в покупку недвижимости (36%). Далее следуют вложения в золото, которое оптимальным вариантом считают почти четверть респондентов (23%), а также инвестиции в третий пенсионный уровень (22%). Наибольший рост популярности по сравнению с предыдущими годами показали инвестиционные фонды — их лучшим способом вложения средств считают уже 15% жителей.
Среди жителей Латвии наиболее распространенными финансовыми инструментами являются накопительные продукты, накопительные счета и депозиты, которыми пользуются 39% населения, а также третий пенсионный уровень, в который вкладывают средства 36% жителей. Среди тех, кто уже инвестирует, наибольшей популярностью пользуются вложения в акции компаний и инвестиционные фонды.
Исследование показывает, что главные причины для инвестирования связаны с безопасностью: создание накоплений на непредвиденные случаи (37%), обеспечение финансовой стабильности в старости (36%) и использование инвестиций как способа накопления средств (36%).
Среди жителей, которые пока не инвестируют, но планируют начать, преобладает желание вкладывать небольшие суммы — большинство готовы инвестировать до 100 евро в месяц. Из тех, кто намерен начать инвестировать, чаще всего выбирают инвестиционные фонды (28%), что является существенным ростом по сравнению с 2024 годом. Хотя вторым по популярности вариантом остаются прямые инвестиции в акции компаний (9%), с 2024 года число жителей, предпочитающих такой способ вложений, значительно сократилось.
Главными мотивирующими факторами для начала инвестирования являются желание заработать дополнительный доход (26%), возможность вкладывать небольшие суммы (23%) и стремление защитить средства от инфляции (15%).
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жители Латвии своими деньгами профинансировали рост экономики страны.