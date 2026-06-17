Стало известно, куда жители Латвии готовы вложить свободные деньги

Среди жителей, которые пока не инвестируют, но планируют начать, преобладает желание вкладывать небольшие суммы — большинство готовы инвестировать до 100 евро в месяц. Из тех, кто намерен начать инвестировать, чаще всего выбирают инвестиционные фонды (28%), что является существенным ростом по сравнению с 2024 годом. Хотя вторым по популярности вариантом остаются прямые инвестиции в акции компаний (9%), с 2024 года число жителей, предпочитающих такой способ вложений, значительно сократилось.