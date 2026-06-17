В Вентспилсе впервые выберут самый вкусный рыбный суп - попробовать можно будет сразу девять вариантов
Этим летом, с 6 по 11 июля, в Вентспилсе впервые пройдет конкурс прибрежных вкусов Zivju zupas mēriņš, который пригласит гостей и жителей города отправиться в гастрономическое путешествие по заведениям общественного питания Вентспилса и познакомиться с разнообразием рыбных супов.
Конкурс организует Вентспилсский туристический информационный центр совместно с Вентспилсским культурным центром. Его цель — популяризировать Вентспилсский Праздник моря и вовлечь жителей и гостей города в посвященную ему гастрономическую активность.
В девяти заведениях общественного питания Вентспилса, которые откликнулись на приглашение Вентспилсского туристического информационного центра принять участие в конкурсе, можно будет попробовать рыбные супы, специально созданные к Празднику моря. Повара удивят разными рецептами — от классических супов с лососем и морепродуктами до творческих интерпретаций с копченым лососем, шпротами, фрикадельками из судака, а также холодным супом из филе сельди.
В конкурсе «Zivju zupas mēriņš» участвуют:
- кафе OTTO с супом «Рыбный концерт в котле»;
- ресторан Olivia с «Супом из морепродуктов»;
- кафе Mazā Roma с «Холодным супом из жирной сельди»;
- Pilskrogs с супом «Балтийское трио, или Вентспилсский buļbuļvēzis»;
- кафе AL-RĒ с «Супом с рыбными фрикадельками»;
- кафе Jūras Brīze с «Лососевым супом»;
- Skroderkrogs с «Согревающим тыквенным крем-супом с имбирем и копченым лососем»;
- VINDAVA cafe с «Сытным лососевым чаудером»;
- кафе Ventiņkrogs со «Шпротным крем-супом».
Попробовать рыбные супы во всех девяти заведениях все желающие смогут с 6 по 11 июля. Проголосовать за понравившийся суп посетители смогут с 6 по 10 июля с помощью QR-кода, который будет размещен в заведениях. Каждый участник голосования примет участие в розыгрыше призов — можно будет выиграть ужин на двоих в одном из заведений Вентспилса или увлекательные приключения на туристических объектах города.
По итогам конкурса один рыбный суп получит титул «Самый вкусный рыбный суп Вентспилса 2026». Победителя определят по совокупной оценке посетителей и приглашенных экспертов.