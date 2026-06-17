В Вентспилсе впервые выберут самый вкусный рыбный суп - попробовать можно будет сразу девять вариантов

Попробовать рыбные супы во всех девяти заведениях все желающие смогут с 6 по 11 июля. Проголосовать за понравившийся суп посетители смогут с 6 по 10 июля с помощью QR-кода, который будет размещен в заведениях. Каждый участник голосования примет участие в розыгрыше призов — можно будет выиграть ужин на двоих в одном из заведений Вентспилса или увлекательные приключения на туристических объектах города.