Компания Latvenergo выпускает "зеленые" облигации на сумму 300 млн евро
Фото: LETA
Облигации были выпущены в рамках среднесрочной программы размещения еврооблигаций компании Latvenergo.
В Латвии

Компания Latvenergo выпускает "зеленые" облигации на сумму 300 млн евро

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Согласно заявлению компании, опубликованному на бирже Nasdaq Riga, во вторник, 16 июня, компания Latvenergo выпустила семилетние необеспеченные европейские "зеленые" облигации на сумму 300 миллионов евро. Облигации имеют фиксированную процентную ставку в размере 4,162% годовых, а срок их погашения — 25 июня 2033 года.

Размещение осуществлено в рамках программы среднесрочных еврооблигаций (EMTN) Latvenergo.

Спрос на облигации со стороны институциональных инвесторов из Европы и других регионов значительно превысил предложение. До определения окончательной цены заявки подали более 90 инвесторов, а общий объем спроса превысил 2 млрд евро, что в 6,7 раза больше целевого объема выпуска.

Цена размещения была установлена с премией в 130 базисных пунктов к ставке процентного свопа.

Выпуск соответствует требованиям европейских зеленых облигаций (European Green Bonds). Привлеченные средства будут направлены на финансирование и рефинансирование проектов, отвечающих критериям устойчивого развития.

Член правления и финансовый директор Latvenergo Гунтарс Бальчунс отметил, что высокий интерес международных инвесторов подтверждает финансовую устойчивость предприятия и привлекательность инвестиционной среды Латвии.

"Привлеченное финансирование позволит продолжить целенаправленные инвестиции в проекты возобновляемой энергии, способствуя развитию местного производства электроэнергии и достижению целей устойчивого развития", - заявил Бальчунс.

В качестве глобальных координаторов и организаторов выпуска выступили BNP Paribas и J.P. Morgan. Организаторами выпуска также стали Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) и Luminor Bank. Облигации планируется включить в торги на регулируемых рынках Люксембургской фондовой биржи и Nasdaq Riga.

В Европейском инвестиционном банке (ЕИБ) сообщили, что банк инвестировал в зеленые облигации Latvenergo 20 млн евро. Это финансирование станет поддержкой для проектов по производству возобновляемой энергии, развитию систем хранения энергии, модернизации гидроэлектростанций и установке солнечных панелей. Это, в свою очередь, ускорит переход Латвии к более устойчивой и безопасной энергетической системе.

Как указал вице-президент ЕИБ Карл Нехаммер, банк помогает ускорить переход на чистую энергию в Латвии и во всей Балтии. "Эта сделка показывает, как рынки капитала могут привлекать крупные инвестиции в сферу возобновляемой энергии и укреплять энергетическую безопасность Европы", - сказал он. ЕИБ обязался инвестировать 300 млн евро в семилетние облигации, выпущенные в соответствии с программой среднесрочных еврооблигаций Latvenergo и соответствующие стандарту европейских зеленых облигаций.

Как сообщалось, в октябре 2025 года правление Latvenergo утвердило базовый проспект программы среднесрочных еврооблигаций объемом до 1 млрд евро. Документ был одобрен Комиссией по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) в соответствии с требованиями законодательства Европейского союза.

В ноябре 2025 года в рамках программы компания разместила пятилетние необеспеченные европейские зеленые облигации на сумму 400 млн евро с погашением 13 ноября 2030 года и купонной ставкой 3,612% годовых.

Оборот концерна Latvenergo в 2025 году составил 1,566 млрд евро, что на 8,1% меньше показателя предыдущего года. Прибыль концерна сократилась на 27,3% до 198,8 млн евро. Оборот материнской компании уменьшился на 10,1% до 949,8 млн евро, а прибыль снизилась на 28,4% до 190,2 млн евро.

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