Компания Latvenergo выпускает "зеленые" облигации на сумму 300 млн евро

Как указал вице-президент ЕИБ Карл Нехаммер, банк помогает ускорить переход на чистую энергию в Латвии и во всей Балтии. "Эта сделка показывает, как рынки капитала могут привлекать крупные инвестиции в сферу возобновляемой энергии и укреплять энергетическую безопасность Европы", - сказал он. ЕИБ обязался инвестировать 300 млн евро в семилетние облигации, выпущенные в соответствии с программой среднесрочных еврооблигаций Latvenergo и соответствующие стандарту европейских зеленых облигаций.