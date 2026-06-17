Компания Latvenergo выпускает "зеленые" облигации на сумму 300 млн евро
Согласно заявлению компании, опубликованному на бирже Nasdaq Riga, во вторник, 16 июня, компания Latvenergo выпустила семилетние необеспеченные европейские "зеленые" облигации на сумму 300 миллионов евро. Облигации имеют фиксированную процентную ставку в размере 4,162% годовых, а срок их погашения — 25 июня 2033 года.
Спрос на облигации со стороны институциональных инвесторов из Европы и других регионов значительно превысил предложение. До определения окончательной цены заявки подали более 90 инвесторов, а общий объем спроса превысил 2 млрд евро, что в 6,7 раза больше целевого объема выпуска.
Цена размещения была установлена с премией в 130 базисных пунктов к ставке процентного свопа.
Выпуск соответствует требованиям европейских зеленых облигаций (European Green Bonds). Привлеченные средства будут направлены на финансирование и рефинансирование проектов, отвечающих критериям устойчивого развития.
Член правления и финансовый директор Latvenergo Гунтарс Бальчунс отметил, что высокий интерес международных инвесторов подтверждает финансовую устойчивость предприятия и привлекательность инвестиционной среды Латвии.
"Привлеченное финансирование позволит продолжить целенаправленные инвестиции в проекты возобновляемой энергии, способствуя развитию местного производства электроэнергии и достижению целей устойчивого развития", - заявил Бальчунс.
В качестве глобальных координаторов и организаторов выпуска выступили BNP Paribas и J.P. Morgan. Организаторами выпуска также стали Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) и Luminor Bank. Облигации планируется включить в торги на регулируемых рынках Люксембургской фондовой биржи и Nasdaq Riga.
В Европейском инвестиционном банке (ЕИБ) сообщили, что банк инвестировал в зеленые облигации Latvenergo 20 млн евро. Это финансирование станет поддержкой для проектов по производству возобновляемой энергии, развитию систем хранения энергии, модернизации гидроэлектростанций и установке солнечных панелей. Это, в свою очередь, ускорит переход Латвии к более устойчивой и безопасной энергетической системе.
Как указал вице-президент ЕИБ Карл Нехаммер, банк помогает ускорить переход на чистую энергию в Латвии и во всей Балтии. "Эта сделка показывает, как рынки капитала могут привлекать крупные инвестиции в сферу возобновляемой энергии и укреплять энергетическую безопасность Европы", - сказал он. ЕИБ обязался инвестировать 300 млн евро в семилетние облигации, выпущенные в соответствии с программой среднесрочных еврооблигаций Latvenergo и соответствующие стандарту европейских зеленых облигаций.
Как сообщалось, в октябре 2025 года правление Latvenergo утвердило базовый проспект программы среднесрочных еврооблигаций объемом до 1 млрд евро. Документ был одобрен Комиссией по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) в соответствии с требованиями законодательства Европейского союза.
В ноябре 2025 года в рамках программы компания разместила пятилетние необеспеченные европейские зеленые облигации на сумму 400 млн евро с погашением 13 ноября 2030 года и купонной ставкой 3,612% годовых.
Оборот концерна Latvenergo в 2025 году составил 1,566 млрд евро, что на 8,1% меньше показателя предыдущего года. Прибыль концерна сократилась на 27,3% до 198,8 млн евро. Оборот материнской компании уменьшился на 10,1% до 949,8 млн евро, а прибыль снизилась на 28,4% до 190,2 млн евро.