Обломки украинского дрона, упавшего под Краславой в марте 2026 года.
В Латвии
Сегодня 13:17
Что же сбили под Резекне и почему ответственные службы не ищут обломки?
Ответственные службы прекратили поиски обломков дрона, сбитого в понедельник в Резекненском крае. Об этом сообщили в Национальных вооруженных силах (НВС).
Дрон был сбит на сравнительно большой высоте, и его фрагменты могут быть разбросаны на большой территории.
В поисковых мероприятиях не задействована и Государственная полиция, которая по факту произошедшего начала уголовный процесс. Планируется, что сегодня уголовный процесс будет передан Службе государственной безопасности.
Уже сообщалось, что в понедельник утром в Берзгальской волости Резекненского края истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии сбили иностранный беспилотный летательный аппарат, залетевший в Латвию в результате применения Россией средств радиоэлектронной борьбы.
Дрон был сбит впервые с тех пор, как в воздушном пространстве Латвии фиксируются залетающие из-за границы дроны.