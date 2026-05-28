Стало известно, почему жители Латвии начали отказываться от дизельных автомобилей
Согласно новому опросу Swedbank, дизельные автомобили в Латвии стремительно теряют популярность. Если в прошлом году дизель как следующий автомобиль рассматривали 27% жителей, то в этом году — уже только 19%. Одновременно растет интерес к гибридам и электромобилям.
Все дело в расходах
При покупке нового автомобиля в ближайшие пять лет самозаряжающийся гибрид сейчас рассматривают 22% респондентов (+5 процентных пунктов), plug-in гибрид — 19% (+4 процентных пункта), а электромобиль — 13% (+3 процентных пункта).
В целом 46% жителей Латвии планируют в ближайшие пять лет сменить нынешний автомобиль или приобрести новый. Данные опроса показывают, что при выборе машины для покупателей все большее значение имеют не только цена покупки, но и ежедневные эксплуатационные расходы, условия финансирования и доступная государственная поддержка.
«Мы видим, что дизель быстрее всего теряет позиции в планах жителей на будущее. Это не означает, что все водители сразу пересядут на электромобили, однако люди все чаще рассматривают гибриды, plug-in гибриды и подержанные электромобили, поскольку ежедневные расходы становятся все важнее. На практическом уровне разница очень заметна — для жителя Рижского района, который проезжает около 70 километров в день, дизельный автомобиль может обходиться почти в 300 евро в месяц только на топливо, тогда как зарядка электромобиля при нынешних ценах на электричество стоила бы около 80 евро. Это более 200 евро экономии в месяц», — говорят эксперты.
Бензин еще в почете
В сегменте новых автомобилей доля дизельных двигателей в сделках, финансируемых Swedbank, в 2025 году снизилась менее чем до 10%, тогда как электромобили и plug-in гибриды вместе уже составили 32% всех сделок. Бензиновые автомобили по-прежнему сохранили крупнейшую долю рынка — 61%.
Изменения заметны и в сегменте подержанных автомобилей. В 2025 году бензиновые автомобили составили 44% сделок, финансируемых Swedbank, дизельные — 29%, а электромобили и plug-in гибриды вместе уже достигли 27%. Особенно стремительно вырос сегмент plug-in гибридов — в 2025 году Swedbank профинансировал 721 такой автомобиль, что в 3,6 раза больше, чем годом ранее. Общее количество профинансированных электромобилей и plug-in гибридов выросло с 698 автомобилей в 2024 году до 1587 автомобилей в 2025 году.
Подержанные авто становятся более доступными
Активно развивается и рынок подержанных электромобилей. В 2025 году уже 70% профинансированных Swedbank электромобилей были подержанными, тогда как в 2024 году их доля составляла 57%, а в 2023 году — лишь 23%. Это свидетельствует о том, что электромобили становятся доступнее для более широкого круга покупателей и появляются в разных ценовых сегментах, а не только на рынке новых автомобилей.
Среди новых электромобилей самыми популярными моделями по данным Swedbank в 2025 году стали LYNK & CO 02, Volvo EX30, Toyota BZ4X и Tesla Model Y. В сегменте подержанных электромобилей чаще всего финансировались Tesla Model 3, Audi E-tron 50/55, Hyundai Kona и Tesla Model Y.