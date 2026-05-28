Стало известно, почему жители Латвии начали отказываться от дизельных автомобилей

«Мы видим, что дизель быстрее всего теряет позиции в планах жителей на будущее. Это не означает, что все водители сразу пересядут на электромобили, однако люди все чаще рассматривают гибриды, plug-in гибриды и подержанные электромобили, поскольку ежедневные расходы становятся все важнее. На практическом уровне разница очень заметна — для жителя Рижского района, который проезжает около 70 километров в день, дизельный автомобиль может обходиться почти в 300 евро в месяц только на топливо, тогда как зарядка электромобиля при нынешних ценах на электричество стоила бы около 80 евро. Это более 200 евро экономии в месяц», — говорят эксперты.