Исследование о задержках развития у детей в Латвии вызвало резонанс: "Как после Чернобыля"
Каждый десятый ребенок в Латвии — в зоне серьезных рисков развития. Осознание этого заставляет людей обсуждать - виноваты ли экраны телефонов, разрушение семейного общения, гипердиагностика или что-то другое.
Латвийское телевидение LTV Ziņu dienests сообщило тревожные данные: примерно у каждого десятого ребенка в Латвии выявлены значительные риски развития — прежде всего связанные с речью, языковым развитием и коммуникацией.
В исследовании участвовали 1080 детей в возрасте от одного до шести лет. Ученые Латвийского университета впервые использовали созданный в Латвии инструмент раннего скрининга для выявления рисков развития.
Новость вызвала бурную дискуссию в обществе. Особенно после того, как подростковый терапевт Нил Сакс Константинов заявил в соцсетях:
«Столь массовые нарушения развития скорее можно было бы увидеть после Чернобыля. Либо данные искусственно раздуваются, либо в Латвии существует эпидемическая проблема врожденных дефектов».
Эта фраза мгновенно стала предметом ожесточенных споров.
Tik masveida attīstības traucējumi varētu rādīties drīzāk Černobiļā.— Nils S. Konstantinovs (@lasitajs_nr1) May 18, 2026
Vai nu dati tiek mākslīgi uzpūsti, vai arī Latvijā ir epidēmiska iedzimtības defektu problēma. pic.twitter.com/6SAaL7fX61
«Детям с рождения суют телефоны»
Самая популярная версия среди комментаторов — разрушение живого общения между родителями и детьми из-за смартфонов и планшетов. Многие пишут, что родители все чаще заменяют разговоры и совместное время экранами: «Думаю, проблема не во врожденных дефектах, а в том, что родители не разговаривают с детьми. Просто дают телефон, чтобы ребенок не мешал».
Другие замечают, что дети все хуже формулируют мысли и отвечают односложно: «Работаю в библиотеке. Дети не умеют выражать мысли развернутыми предложениями. Нормально говорящих — хорошо если 10%».
Некоторые связывают это с общей деградацией речевой среды:
«Родители сами разговаривают примитивно, а дети растут с телефонами вместо общения».
Часть пользователей считает, что проблема особенно заметна после пандемии и массового ухода детей в цифровую среду.
«Раньше просто не диагностировали»
Другая группа считает, что никакой катастрофы нет — изменилась лишь диагностика. Комментаторы напоминают, что и раньше в школах было около 10% детей с трудностями, но их просто не обследовали так тщательно: «Сейчас любой нюанс можно диагностировать и классифицировать».
Некоторые предполагают, что расширились сами критерии «рисков развития», поэтому статистика выглядит драматичнее. Звучат и обвинения в адрес новой методологии исследования.
Отдельные пользователи и вовсе говорят о «гипердиагностике» и искусственном завышении масштабов проблемы ради финансирования исследований и социальных проектов.
Страх перед ростом аутизма
Одной из самых эмоциональных тем стало обсуждение аутизма и расстройств аутистического спектра. Люди делятся личными наблюдениями: «Сейчас в семьях уже по двое-трое детей с РАС».
Некоторые работники образования подтверждают, что детей с трудностями становится больше:
«17 лет работаю в спецпрограммах в детсаду. Ситуация становится очень тяжелой. Трудностей все больше».
Однако даже они признают: точных причин никто пока не знает. На фоне тревоги в обсуждениях появились и более радикальные версии: от влияния вакцин и пестицидов до питания, наркотиков, алкоголя и ухудшения генетики населения. Некоторые пользователи обвиняют систему образования и медицины, другие — родителей, общество потребления или государственную политику.