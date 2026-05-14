После отставки Силини в Латвии уже начали делить власть: три партии договорились о сотрудничестве
На фоне отставки Эвики Силини и громких процессуальных действий в отношении министра земледелия Арманда Краузе в Латвии уже начались переговоры о новом правительстве. Три политические силы — Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и «Объединенный список» — договорились о возможном сотрудничестве.
Национальное объединение (NA), Союз зеленых и крестьян (СЗК) и «Объединенный список» (AS) в четверг концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила агентству LETA председатель правления NA Илзе Индриксоне.
Она указала, что в пятницу каждая партия со своим видением отправится к президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. Индриксоне отметила, что партии готовы быстро формировать правительство, поскольку это также установка президента. Депутат сказала, что во многом все будет зависеть от того, будут ли потенциальные партнеры по сотрудничеству готовы работать вместе.
Политик пояснила, что после встречи с президентом пригласит на разговор «Новое Единство» (JV), а затем будет видно, как действовать дальше. «Решение о том, кого номинировать [на пост главы правительства], находится на стороне президента», — сказала Индриксоне.
Как указала руководитель NA, партии видят в качестве партнера по сотрудничеству JV. «Все JV или часть — мы пока не знаем, какова их позиция в данный момент», — сказала Индриксоне, выразив надежду, что JV будет готова включиться в процесс.
Политик отметила, что NA не рассматривает в качестве партнеров по сотрудничеству «Прогрессивных» и «Латвия на первом месте» (LPV). По ее мнению, сегодня партии не продолжат переговоры, поскольку в Сейме будет полноценный рабочий день.
Руководитель фракции AS в Сейме Эдгар Таварс сообщил агентству ЛЕТА, что на первой встрече состоялся конструктивный разговор и политические силы договорились продолжить дискуссии, сосредоточившись на возможных задачах.
Таварс подчеркнул, что в ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам государственной безопасности и экономики, а также разработке бюджета. Он акцентировал, что при формировании следующего правительства не следует откладывать подготовку нового бюджета.
Политик также указал, что на переговорах были обозначены отдельные существенные вопросы, в том числе ситуация с национальной авиакомпанией airBaltic и другие актуальные вызовы.
В то же время Таварс признал, что договоренности о возможном главе правительства или конкретном распределении должностей пока нет. По его мнению, ясность по этим вопросам может появиться после предстоящих консультаций с президентом Латвии. Он добавил, что AS планирует выдвинуть своего кандидата в премьер-министры в ближайшее время.
Таварс также признал, что потенциальная коалиция еще оценивает возможности обеспечить достаточное число голосов в парламенте, а дискуссии о возможном привлечении других политических сил продолжаются. Он допустил, что в новое правительство могла бы войти как минимум часть JV, однако сейчас более подробно этот вопрос не обсуждался.
В начале нынешнего созыва Сейма у AS были возражения против совместной работы с СЗК, однако позднее эти «красные линии» были стерты: звучала позиция, что JV «нормализовало» сотрудничество с СЗК.
Во фракции NA сейчас 12 депутатов, у AS — 13, у СЗК — официально 16, однако партия рассчитывает на 18 голосов. Таким образом, без четвертого партнера обеспечить большинство невозможно. Ранее в Сейме уже были голосования, в которых эта тройка голосовала вместе с партией «Латвия на первом месте»; в таких случаях «Прогрессивные» в основном критиковали СЗК за то, что партия не голосовала вместе с прежней коалицией.
Как уже сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня (JV) решила подать в отставку. В то же время Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по поручению прокуратуры в четверг утром задержало министра земледелия Арманда Краузе (СЗК) и руководителя Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса.
Входившие в правящую коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента Латвии начать консультации о формировании нового правительства. «Прогрессивные» заявили, что правительство фактически утратило дееспособность, и в такой ситуации есть два варианта — отставка премьер-министра или голосование в Сейме о дальнейшем доверии правительству.
Премьер в среду после встречи с «Прогрессивными» заявила, что предложила им продолжить сотрудничество. В свою очередь входивший в прежнюю коалицию СЗК уже в среду заявил, что после решения «Прогрессивных» правительство под руководством Силини фактически пало. По мнению СЗК, сейчас все выиграли бы от формирования нового правительства.
Конфликт между представляемым премьером «Новым Единством» и «Прогрессивными» обострился в воскресенье вечером после заявления Силини об освобождении министра обороны Андриса Спрудса («Прогрессивные») от должности, которое совпало с его собственным заявлением об отставке. Решение потребовать отставки Спрудса премьер приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на утрату доверия к министру и проблемы в отрасли. Сам Спрудс заявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность и стремясь уберечь армию от втягивания в политические игры.
Между партнерами по коалиции и раньше долгое время сохранялись различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договариваться о продолжении работы.
Президент Латвии уже в среду указал, что в пятницу планирует встретиться с представителями всех фракций Сейма, чтобы провести консультации о нынешней политической ситуации. По мнению президента, несмотря на то что до выборов в Сейм осталось пять месяцев, стране необходимо дееспособное правительство с поддержкой парламента.