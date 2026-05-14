Автор детской книги о преодолении горя после смерти мужа получила пожизненный срок за его убийство
Суд приговорил Кири Ричинс к пожизненному сроку без права на условно-досрочное освобождение за убийство мужа — отца ее детей. Судья сказал, что Ричинс "слишком опасна, чтобы когда бы то ни было быть на свободе", сообщает BBC.
В суде были зачитаны заявления ее сыновей, которые говорят, что боятся своей матери. Социальные работники зачитали в суде письма сыновей Ричинс. «Ты отняла у меня папу исключительно из жадности, и тебе было наплевать на всех, кроме самой себя и твоих дурацких бойфрендов», — написал ее средний сын (сейчас ему 11 лет).
Ричинс, отказавшаяся давать показания во время судебного разбирательства, перед вынесением приговора выступила с 30-минутным заявлением, обращенном к своим сыновья. «Как бы сильно вас не заставляли думать, что ваш папа был убит, что я отняла его у вас, это совсем не так. Полная ложь», — приводит CNN слова Ричинс. «Я знаю, что сегодня вы не хотите разговаривать со мной и ненавидите меня. Это нормально. Когда вы будете готовы, я буду рядом», — сказала она.
Защита просила приговорить Ричинс к более мягкому сроку, аргументируя это тем, что в будущем ее дети могут захотеть отношений со своей матерью. Ричинс настаивает на своей невиновности и планирует оспаривать решение суда.
По версии следствия, 36-летняя агент по недвижимости Кири Ричинс имела долги на миллионы долларов и планировала жизнь с другим мужчиной. Она заключила несколько договоров о страховании жизни своего мужа (он сам об этом не знал) и ошибочно считала, что получит более $4 млн в наследство после его смерти.
Трагедия в семье случилась в марте 2022 года. Тогда женщина позвонила спасателям и сообщила, что ее муж не подает признаков жизни. Прибывшим полицейским она рассказала, что незадолго до этого дала супругу некий коктейль в честь продажи дома, а потом отлучилась, чтобы проверить одного из трех своих спящих детей, а когда вернулась, то якобы обнаружила, что Эрик Ричинс не подает признаков жизни.
Пока правоохранители разбирались в случившемся, женщина обнаружила в себе талант писателя. Под прикрытием траура и переживаний она написала книгу "Ты со мной?" о том, как детям пережить смерть родителя. Издание вышла через год после смерти супруга. После этого автор появилась на телевидении, где пыталась продвигать свое творчество. Так бы женщина и дальше принимала лучи славы, если бы не новый поворот в деле - правоохранители задержали знакомого Ричинс. Он рассказал, что женщина просила у него сильное обезболивающее. Мужчина не смог отказать ей и продал препараты. А через несколько дней муж писательницы был найден мертвым.