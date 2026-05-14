Автор детской книги о преодолении горя после смерти мужа получила пожизненный срок за его убийство

Пока правоохранители разбирались в случившемся, женщина обнаружила в себе талант писателя. Под прикрытием траура и переживаний она написала книгу "Ты со мной?" о том, как детям пережить смерть родителя. Издание вышла через год после смерти супруга. После этого автор появилась на телевидении, где пыталась продвигать свое творчество. Так бы женщина и дальше принимала лучи славы, если бы не новый поворот в деле - правоохранители задержали знакомого Ричинс. Он рассказал, что женщина просила у него сильное обезболивающее. Мужчина не смог отказать ей и продал препараты. А через несколько дней муж писательницы был найден мертвым.