PTAC обнаружил в Латвии подозрительную рекламу быстрых кредитов. Население просят не терять бдительности
Центр защиты прав потребителей (PTAC) принял решение об ограничении доступа к аккаунтам в социальных сетях Utua Kredīti Latvija и @utualatvia, в которых среди латвийских потребителей распространялась не соответствующая нормативным актам реклама кредитования.
PTAC установил, что на платформах социальных сетей Facebook и Instagram рекламировались кредитные услуги с нарушением ограничений на рекламу кредитования, установленных Законом о защите прав потребителей. Реклама была адресована латвийским потребителям и охватила несколько тысяч пользователей, распространяясь также в других сервисах Meta — Audience Network, Messenger и Threads.
В ходе расследования PTAC установил, что в аккаунтах социальных сетей не предоставлялась существенная информация о поставщике услуг, в том числе юридическое название, регистрационные данные и контактная информация. Одновременно компания не сотрудничала с PTAC и была недоступна в ходе надзорного процесса, поскольку ответы на направленные предупреждения получены не были.
Учитывая, что не соответствующая нормативным актам реклама продолжала оставаться доступной для латвийских потребителей, а у PTAC не было других эффективных средств для устранения нарушений, было принято решение поручить компании Meta Platforms Ireland Limited ограничить доступ к указанным аккаунтам и прекратить распространение этой рекламы среди латвийских пользователей.
PTAC напоминает, что реклама кредитования должна соответствовать требованиям нормативных актов Латвии, а потребители всегда должны иметь возможность идентифицировать поставщика услуг.
Перед использованием финансовых услуг PTAC призывает тщательно оценивать информацию, представленную в рекламе, и убеждаться в надежности поставщика услуг.
