Согласно докладу ОЭСР, жители Латвии, оказывается, платят довольно мало налогов
Ставки подоходного налога с физических лиц в Европе сильно различаются. На эти различия влияют государственная политика и структура налоговой системы. В Латвии, как показало исследование, размер подоходного налога довольно скромен, но, тем не менее, он больше, чем в целом ряде стран.
Опираясь на доклад ОЭСР Taxing Wages 2026, Euronews Business подробнее рассматривает ставки подоходного налога. В эти показатели не входят взносы на социальное обеспечение.
Один и без детей
В первом сценарии рассматривается одинокий человек без детей, получающий 100% средней заработной платы. В 2025 году для этого варианта ставка подоходного налога (PIT) среди 27 европейских стран, из которых 22 входят в ЕС, колеблется от 6,6% в Польше до 35,3% в Дании.
Средний показатель по 22 странам ЕС составляет 17,2%, тогда как в среднем по ОЭСР он немного ниже - 15,5%.
В Латвии как раз средний по организации показатель - те самые 15.5%.
Дания - единственная страна, где ставка превышает 30%, тогда как в Исландии (27,1%) и Бельгии (25,6%) она выше 25%. Налоговые ставки также превышают 20% в Эстонии (21,6%), Финляндии (21,1%), Ирландии (21%) и Норвегии (20,4%).
Среди крупнейших экономик Европы Италия (19,1%) и Великобритания взимают налог выше среднего по ЕС, а Германия (17,2%) этому среднему соответствует. Испания (17,1%) и Франция (16,7%) находятся немного ниже.
Помимо Польши, в однозначных значениях ставка сохраняется и в Чехии (9,7%). В Швейцарии и Словакии она также остается ниже 12%.
Один кормилец и двое детей
В большинстве случаев семья с одним работающим взрослым и двумя детьми платит меньше налогов, чем одинокий человек без детей. Это отражают и средние показатели по ЕС (17,2% против 11%) и по ОЭСР (15,5% против 11%).
В этом сценарии ставки подоходного налога варьируются от -6,5% в Словакии до 31,8% в Дании. Отрицательная ставка означает, что налогоплательщику не удерживают налог, а, напротив, возвращают деньги. Германия близка к этой границе: там ставка составляет всего 0,7%.
Семья с одним кормильцем и двумя детьми платит менее 5% также в Польше (1,1%), Чехии (3,3%), Португалии (4,5%) и Словении (4,7%).
При этом в данном сценарии ставка по-прежнему превышает 20% в Эстонии (21,6%), Финляндии (21%), Исландии (20,4%) и Норвегии (20,4%).
В Латвии у этой категории людей удерживают 8,3% доходов.
Двое работающих, двое детей
В третьем сценарии семья с двумя работающими взрослыми и двумя детьми, где оба родителя получают по 100% средней заработной платы, платит немного меньше налогов, чем одинокий человек без детей. Средние значения по 22 странам ЕС и по ОЭСР составляют 15,5% и 14,3% соответственно.
В этом случае ставки варьируются от 4,7% в Словакии до 35,3% в Дании.
В Латвии - 11,9%, что опять-таки ниже среднего по ЕС и ОЭСР.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Минфин ЛР опять взялся за налоговое законодательство. Что в этот раз?