Минфин ЛР опять взялся за налоговое законодательство. Что в этот раз?
Министерство финансов подготовило поправки к закону «О налогах и сборах», чтобы упростить регулирование, пересмотреть устаревшие правовые нормы и улучшить администрирование налогов. Законопроект был передан на общественное обсуждение в едином Портале правовых актов в четверг, 30 апреля.
Поправки предусматривают упорядочение используемой в законе терминологии и исключение норм, которые больше не актуальны или практически не применяются, например регулирования капитализации налоговой задолженности, связанного с процессами приватизации, а также устаревших требований о возможности очного ознакомления с нормативными актами в налоговой администрации.
Одновременно уточняются обязанности налогоплательщиков и налоговой администрации. В частности, устанавливается, что декларации должны подаваться не только в сроки, предусмотренные нормативными актами, но и в сроки, продленные Службой государственных доходов. Также нормы приводятся в соответствие с современной терминологией и регулированием других нормативных актов.
Законопроект предусматривает ввести возможность в отдельных случаях оформлять предупреждения в электронной форме без подписи должностного лица, что позволит снизить административную нагрузку.
Кроме того, предлагается отказаться от требований, утративших практическое значение. Например, исключается норма, обязывавшая физическое лицо как налогоплательщика дополнительно получать налоговую книжку по заработной плате и подавать ее по месту работы, которое оно считает основным местом получения дохода. Актуальное регулирование налоговой книжки установлено в законе «О подоходном налоге с населения», а также в соответствующих правилах Кабинета министров.
Одновременно совершенствуется подход к публикации информации о нарушениях в налоговой сфере. В дальнейшем планируется публиковать информацию только о юридических лицах, должностные лица которых подвергнуты административному наказанию за выплату неучтенной заработной платы.
Поправки также предусматривают модернизацию регулирования в сфере надзора за электронной коммерцией, устанавливая порядок, соответствующий нормативам по ограничению незаконного онлайн-контента и запросу информации у поставщиков посреднических услуг, включая вопросы ограничения работы доменных имен и блокировки доступа. В частности, уточняется порядок действий в случаях, когда надзорный орган принимает решение об ограничении незаконного контента в интернете. Это обеспечит соответствие требованиям Европейского союза и повысит эффективность надзора в цифровой среде.
Общественное обсуждение продлится до 14 мая текущего года, и у общества есть возможность представить свои мнения и предложения через портал TAP.